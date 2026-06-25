Tanca Can Guerris, la històrica botiga de vetes i fils: «Sant Celoni ens ha estat fidel»

La botiga de vetes i fils Can Guerris, al carrer Major, és un dels comerços més emblemàtics de Sant Celoni i tancarà les portes definitivament per jubilació el pròxim divendres 26 de juny. A prop de l'Ajuntament i, amb Rosa Maria Bellvehí rere el taulell, el negoci s'ha convertit en tota una institució dels complements de costura i la roba interior. Alhora, també ha tingut un paper molt rellevant en la confecció dels vestits del Ball de gitanes de tot el Baix Montseny, una funció que, asseguren, passarà a les mans d'un altre establiment properament.
Segons ha explicat Bellvehí a NacióBaixMontseny, Can Guerris és un negoci familiar amb més d'un segle d'història. Si bé és cert que no es conserven papers dels orígens, es té constància que l'establiment ja venia roba interior i material de costura a finals del segle XIX. “El meu besavi la va arrencar i ha passat a través de tres generacions més. Quan el meu pare es va jubilar vaig agafar-la jo”, recorda la Rosa Maria.
Després de 45 anys, la Rosa Maria ha estat sempre vinculada al negoci “amb la mateixa il·lusió”, malgrat que ho ha compaginat també amb altres feines. “El negoci ara no tindrà continuïtat, almenys de la nostra nissaga”, explica. El local, que és de lloguer, quedarà a la mercè de la voluntat dels propietaris i, de moment, afirmen, no saben quin serà el futur que li depara. Es tracta d’un petit oasi de frescor, de parets blanques i amb petits detalls blau marí, atapeït de capses, fils i amb un terra gastat de ceràmica hidràulica, que li dona personalitat. “Encara no s’han pronunciat sobre què s'hi farà, però nosaltres deixarem de viure-hi”, diu.
La Rosa explica que l’ofici sempre li ha agradat i que ha gaudit molt en aquest establiment. Haver nascut i crescut a la merceria l’ha ajudat a conèixer tots els detalls de la professió i això, assegura, li ha marcat la vida. “Des de petita he anat veient les vetes, les cintes i els fils i m’ho he anat fent tot meu”, afirma. Tot i que les merceries no estiguin en un període d’auge, la Maria diu que poden viure un repunt entre els més joves que, cada cop més, aprenen a arreglar-se ells mateixos la roba. “Hi va haver una generació que tot això li feia mandra, però ara els tutorials d’internet han despertat novament l’interès per la costura”, explica.
Sant Celoni, una vila fidel
En aquesta línia, la Maria exposa que "no li han faltat clients” i que els celonins mai no s’han oblidat de Can Guerris. “Hem tingut compradors de tota mena, joves i grans, i sobretot hem tingut un gran suport dels balladors de Gitanes de la comarca”, explica. Així mateix, la botiga de vetes i fils ha anat veient créixer les famílies al llarg dels anys i ha vist l’evolució de Sant Celoni des de darrere l’aparador. “La vila ha canviat molt, abans érem quatre cases i ara ens hem fet molt grans. Com ha passat amb Cardedeu i amb molts pobles de la nostra comarca”, recorda.
Can Guerris ha esdevingut un local de referència per a les colles de Ball de gitanes de la comarca a l’hora d’adquirir complements específics pels vestits tradicionals. “Venem els camals, les puntes, els picarols i altres detalls per als vestits”, diu. Aquesta especialitat, expliquen, es deixarà a un altre comerç amb el qual ja han establert converses per acordar-ne el traspàs. “Cada any hi ha gent que comença o que necessita canviar la talla del vestit, sempre hi ha coses noves”, diu.
La botiga de vetes i fils ha rebut aquesta setmana la visita i el reconeixement de l’alcalde, Eduard Vallhonesta, i de l’Ajuntament, que han volgut posar de relleu la trajectòria de l’establiment i la importància del comerç local. Alhora, la Rosa Maria afirma que al final ha rebut “moltes mostres de suport” i que s'ha sentit molt acompanyada en la darrera etapa . “Per una persona veure tot aquest apreci és molt gratificant”, explica.
La Rosa Maria, ara, afronta la jubilació contenta i es proposa “anar fent sobre la marxa” i no fer gaires plans. Malgrat tot, té clara una cosa: no es quedarà quieta davant la televisió. “Em vull mantenir activa i fer tot el que pugui”, exposa.