Sant Celoni compra dues pintures de «la millor època» de Francesc Guinart

L’Ajuntament de Sant Celoni ha sumat recentment a la seva col·lecció artística municipal dos olis sobre tela signats per l’artista celoní Francesc Guinart Candelich: Festa de Sant Antoni a Sant Celoni (1927) i Aplec de Campins (aproximadament 1928). Les dues peces, de considerables dimensions —100 x 80 centímetres i 80 x 100 centímetres respectivament—, daten del període considerat com "millor època" de l'artista i queden exposats a la Sala de plens del consistori a partir d’ara.
Francesc Guinart Candelich és conegut, sovint, com el pintor dels aplecs al Baix Montseny i la seva obra reflecteix la vida als pobles i viles de la comarca de la primera meitat del segle XX. Guinart va pintar les dues noves teles cap als quaranta anys, en un moment clau de plenitud creativa. Les composicions reflecteixen la seva predilecció per captar reunions festives i esdeveniments en entorns naturals i urbans.
En el primer quadre, Guinart mostra la benedicció de cavalls durant la festivitat de Sant Antoni, a peu de la façana de l’església, en una època on els traginers eren essencials per al moviment de mercaderies. Aquesta obra es va reproduir l’any 1933 a la revista La Gralla, dins d’una edició especial sobre la Festa Major de Granollers. L’altra pintura, Aplec de Campins, recull la festa major d’aquesta població: una multitud davant l’hostal, un envelat esbossat, gent ballant sardanes i altres grups de persones conversant o passejant.
L’impacte de Guinart Candelich en el patrimoni local
Nascut a Sant Celoni el 1888 i mort a Barcelona el 1974, Guinart es va consolidar com a paisatgista notable del Baix Montseny. Va estudiar a Llotja, l’Escola de Belles Arts de Barcelona, i participà constantment en exposicions oficials entre 1918 i 1923, així com a la Internacional de 1929 i les mostres de Primavera de 1933 i 1936. El seu treball es va veure també a galeries de Barcelona i als Salons de Tardor de Madrid i París i va aconseguir diverses mencions i premis.
El 1936, Guinart es va traslladar a l’Argentina, on va viure fins al 1948. Allà hi va exhibir obres inspirades en temàtica catalana que van tenir una bona acceptació al país sud-americà. També va fer exposicions a Colòmbia, Uruguai i Brasil; tant és així que, encara ara, algunes de les peces del pintor montsenyenc es troben a col·leccions i museus americans. Finalment, Guinart va retornar a Catalunya l’any 1948.
L'estil de Guinart se singularitza per plasmar grups de gent en indrets naturals i celebracions urbanes, entre aplecs, berenars, mercats i balls de gitanes. Aquestes escenes reuneixen figures dinàmiques i colors vius. La seva obra revela un interès especial pel Montseny i les Guilleries; una part substancial dels seus quadres mostra paisatges i festivitats de Sant Celoni i el Baix Montseny. Abans de la Guerra Civil, també va participar de manera activa en iniciatives culturals locals.
El Fons d’Art Municipal de Sant Celoni ja comprèn diverses peces significatives de Guinart, com "Mercat de Sant Celoni (1924), La dida de Callús (al voltant de 1940), Sortida de missa. Sant Celoni (1948), El Pont Trencat (1954), Ball de Gitanes del Vallès. Sant Celoni (1955), Paisatge del Montseny (1964) i Homenatge als vells. Arbúcies (1964). Ara, amb Festa de Sant Antoni a Sant Celoni (1927) i Aplec de Campins (cap a 1928).