La Volta Ciclista femenina al Montseny: recorregut i afectacions al trànsit

La Volta Ciclista a Catalunya femenina torna aquest 2026 i ho fa passant per terres montsenyenques aquest divendres 19 de juny. L'arribada d'aquest esdeveniment esportiu de primer ordre s'emmarca en la primera etapa del la cita nacional ciclista i, al Baix Montseny arriba marcat per l'afectació al trànsit a dues de les carreteres més importants de la nostra comarca: la C-35 i la C-61, que connecta la comarca amb el litoral del Maresme.
La Volta Ciclista femenina entrarà al Baix Montseny per Vallgorguina, per la C-61, que es veurà afectada per la cursa entre les 16:09 hores i les 17:17 hores. Serà en aquest tram on les participants arribaran a un dels alts més destacats de l'etapa, Collsacreu. Es tracta d'un coll de muntanya situat a una alçada de 357 metres que marca el límit entre els municipis d'Arenys de Munt i Vallgorguina i, alhora, uneix la Serra del Corredor i el Massís del Montnegre.
El tram a Sant Celoni començarà a la C-35 a l'alçada del barri de les Moixerigues i continuarà fins a Massanes per aquesta carretera. En concret, passarà per Gualba de Baix, la Batllòria, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Hostalric. Segons les previsions de l'organització, el termini d'afectació serà entre 16:28 hores i les 17:54 hores.
Recorregut i horari específic
Des de Vallgorguina, els ciclistes seguiran cap a Sant Celoni per la C-61, amb una previsió de pas entre les 16.50 i les 16.57 hores. A continuació, a l’entrada de Sant Celoni, afrontaran diverses rotondes abans d’incorporar-se a la C-35 en direcció a Hostalric. El pas per aquest sector està previst entre les 16:58 i les 17:06 hores. Ja als afores de la capital montsenyenca (155 metres d’altitud), el pilot continuarà recte per la C-35 cap a Hostalric entre les 16:59 i les 17:07 hores. Tot seguit passarà per Gualba (105 m), on s’espera el seu pas entre les 17:07 i les 17:16 hores.
La cursa continuarà per la Batllòria (100 m), amb un interval de pas entre les 17:08 i les 17:18 hores, i posteriorment per l'exterior de Viabrea (95 m), a la C-35, entre les 17:09 i les 17.18 hores. Més endavant, les bicicletes arribaran a Sant Feliu de Buixalleu (75 m), punt on es preveu el pas entre les 17:16 i les 17:26 hores. Des d’allà seguiran cap a Hostalric (70 m), que vorejaran per la carretera entre les 17:18 i les 17:29 hores.
El recorregut continuarà per la C-35 en direcció a Maçanet de la Selva. El pas per la primera rotonda de Maçanet està previst entre les 17:22hores i les 17: 33 hores. A la següent rotonda el recorregut girarà a la dreta i la travessaran entre les 17:23 i les 17:34 hores.
Qui veurem enguany?
La Volta Ciclista a Catalunya femenina, després de les victòries de Marianne Vos (2024) i Demi Vollering (2025), té la intenció de consolidar-se com un atractiu per a les millors ciclistes del món. La competició, segons han avançat, comptarà amb 22 equips, entre els quals hi haurà cinc formacions de la màxima categoria, l’UCI Women’s WorldTour: AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike i UAE Team ADQ.
També hi participaran dues ciclistes catalanes destacades: Mireia Benito, triple campiona d’Espanya contrarellotge, i Paula Blasi, actual campiona d’Europa sub-23. La llista es completa amb cinc equips UCI Women’s ProTeams, sis equips internacionals UCI Women’s Continental Team i sis equips de categoria nacional. Entre aquests últims hi destaquen tres conjunts catalans: Massi Baix Ter, amb seu a seu a Torroella de Montgrí; EC Mataró-Skoda Mogadealer i la Selecció Catalana.