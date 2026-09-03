L'Ajuntament de Vallgorguina ha anunciat afectacions al trànsit a la carretera C-61 fins al divendres 18 de setembre, la viaque connecta el municipi del Baix Montseny amb Arenys de Mar. A causa dels treballs de pavimentació que s'hi estan duent a terme, les obres afectaran el tram comprès entre els quilòmetres 12,250 i 17,054, situats passada la gasolinera Cepsa de la localitat, direcció al Maresme.
Segons han comunicat a través dels mitjans institucionals, de 8 a 19 hores, es tallarà un dels carrils de circulació i els vehicles podran circular pel carril contrari mitjançant pas alternatiu. Durant la nit, la carretera quedarà totalment oberta al trànsit. Tot i això, si és necessari deixar-hi maquinària, es podrà mantenir tallat un tram d’aproximadament 200 metres d’un dels carrils. En aquest cas, el trànsit es regularà amb un semàfor provisional i la zona estarà degudament senyalitzada.
Els treballs, però, no es faran durant els caps de setmana i, per tant, la circulació no estarà afectada durant dissabtes i diumenges. també adverteixen que la planificació prevista pot patir modificacions en funció de les condicions meteorològiques, del nivell d’alerta del Pla Alfa vigent en cada moment i de les indicacions que puguin establir les autoritats competents.