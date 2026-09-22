Festes de Sant Miquel a Hostalric 2026: programació i novetats

Hostalric celebrarà les Festes de Sant Miquel 2026 del divendres 25 de setembre al dilluns 28 de setembre amb una programació que combina cultura popular, música, gastronomia, espectacles, activitats familiars i propostes esportives. Durant quatre dies, els carrers i places del municipi acolliran activitats com concerts, sardanes, havaneres, teatre, mostres de vins, un mercat d’alimentació i artesania i diverses propostes per a les famílies.
La festa també estarà marcada per la recreació històrica, amb un Campament Napoleònic al castell d’Hostalric i una simulació de batalla als Camps de Mas Bossom. Al llarg del cap de setmana també es podran visitar diverses exposicions i participar en activitats com la trobada de puntaires, el torneig d’escacs o la desfilada de les Majorets. Durant el cap de setmana, de 10:30 a 21 hores, els carrers Major, plaça dels Bous i Raval acolliran un mercat d’alimentació i artesania. La Domus - Can Llensa acollirà, de , l’exposició “El cost humà de la guerra a Hostalric, 1936-1939”, a càrrec de Ramon Reyero. A la Torre dels Bous es podrà visitar l’exposició fotogràfica “Urban”, a càrrec d’Isabelle Gelot.
Divendres 25 de setembre
Les Festes de Sant Miquel començaran a les 19 hores a les pistes del club de la zona esportiva amb el 2n Torneig Bitllaire Gastronòmic, a càrrec del Club de Bitlles Emmurallats. La inscripció té un preu de 3 euros i hi ha l’opció de sopar al Parrufu per 40 euros. De 19 a 21 hores, la Domus - Can Llensa acollirà un tast d’escumosos Recaredo. L’activitat té un preu de 25 euros, amb places limitades i inscripció anticipada a Comas Calls Vinateria.
A les 20 hores, la plaça de la Vila es convertirà en un espai il·luminat amb “Espelmes entre muralles”. El preu és de 2 euros. La primera jornada acabarà a les 22 hores al Centre Cultural Serafí Pitarra amb l’obra de teatre “Autoficció”, protagonitzada per Pep Plaza. Les entrades tenen un preu de 12 euros.
Dissabte 26 de setembre
La jornada començarà a les 8:30 hores a la Zona Esportiva Municipal amb la Volta de Iguality, un esdeveniment solidari de ciclisme i running per la salut mental. L’activitat és gratuïta, amb places limitades, i requereix inscripció. A les 9 hores, la plaça Roser Capdevila acollirà el Campionat de Dominó, a càrrec de la Penya Benvinguts. Cal fer inscripció prèvia al local del club, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores.
A les 9:30 hores, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, se celebrarà un esmorzar popular gratuït amb motiu del 25è aniversari de les Majorets d’Hostalric. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
A les 12 hores, el claustre de l’Ajuntament acollirà l’actuació de l’Esbart Dansaire Montsoriu, de Sant Feliu de Buixalleu. A la tarda, a les 17 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari d’un espectacle familiar amb Set de So. Paral·lelament, de 17 a 20:30 hores, el claustre de l’Ajuntament acollirà una mostra de vins a càrrec de Comas Calls Vinateria.
A les 21 hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen acollirà una botifarrada popular a càrrec del Club Patí Hostalric, amb un preu de 12 euros. Hi haurà opció vegana i sense gluten. La jornada acabarà a les 22:15 hores amb un concert de versions del grup Pascual i els Desnatats, també a la plaça Maria Teresa de Gelcen.
Diumenge 27 i dilluns 28 de setembre
Diumenge les activitats començaran a les 7:30 hores a la Torre dels Frares amb una sortida del sol amb Adeona, esmorzar de coca i xocolata i una ballada de sardanes amb els Saltaires d’Hostalric. De 10 a 13 hores, el carrer Ravalet, 71 acollirà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Hostalric. En paral·lel, de 10 a 13 hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen serà l’espai de la Trobada de Puntaires de tot Catalunya, a càrrec de les Puntaires d’Hostalric.
A les 10:30 hores, l’església d’Hostalric acollirà la missa en honor a Sant Miquel. A les 11hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen serà l’escenari d’una exhibició de ball en línia a càrrec del Casal de la Gent Gran d’Hostalric. A les 12 hores, la mateixa plaça i la zona del mercat acolliran la desfilada de les Majorets d’Hostalric, acompanyada de la xaranga Xim Xim Mig Grau.
A la tarda, de 16 a 20 hores, el claustre de l’Ajuntament oferirà “Let’s Play - Jocs de taula per a totes les edats”, a càrrec de Muevecubos. A les 17 hores, la plaça de la Vila acollirà una audició i ballada de sardanes amb La Cobla Cervianenca. Mitja hora més tard, a les 17:30 hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen serà l’escenari d’un espectacle de trickline, amb acrobàcies i equilibrisme, a càrrec de l’Associació Cultural d’Equilibrisme i Malabars de Girona.
El dilluns 28 de setembre començarà a les 17 hores amb els jocs de fusta familiars Kapla, a càrrec de Kapla Catalunya, al claustre de l’Ajuntament. A les 19 hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen acollirà les havaneres i el fi de festes amb el grup Peix Fregit. Durant la mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
Activitats al Campament Napoleònic
La programació de les Festes de Sant Miquel també inclourà diverses activitats per fer reviure el passat napoleònic de la vila. El dissabte 26 de setembre, a les 9:30 hores, un destacament militar dels grups de recreació històrica serà present a l’esmorzar popular de la plaça Maria Teresa de Gelcen.
De 10 a 18 hores, el castell d’Hostalric acollirà el Campament Napoleònic. A les 12 hores, hi haurà una visita guiada al castell amb la participació dels diferents grups de recreació històrica. Cal fer reserva i el preu és de 10 euros l’entrada general i 6 euros la reduïda. A les 18 hores, els Camps de Mas Bossom seran l’escenari d’una simulació d’una batalla i de les tècniques de combat, amb entrada gratuïta.
El diumenge 27 de setembre, de 10 a 14 hores, continuarà el Campament d’Hostalric i, a les 12 hores, es repetirà la visita guiada al castell amb la participació dels grups de recreació històrica.