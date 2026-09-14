Una artista porta Les Guilleries a Mataró

L'artista Marta Duran ha portat arreu del món un dels paisatges més emblemàtics de l'entorn del Montseny, els boscos de Les Guilleries. L'artista presenta ara a Mataró un nou gir artístic que ha experimentat en els darrers anys i que l'han portat a exposicions de Dinamarca, França, Bèlgica, els Estats Units, Hong Kong o Taiwan. Mantenint el seu estil expressionista, Duran es veu immersa ara en la recerca de l'essència de les masses forestals.
Per a l'artista, a més, és un viatge a la infantesa i als passejos familiars per Les Guilleries, entre Arbúcies, Sant Hilari Sacalm o Viladrau. A la capital del Maresme, Duran porta la mostra "Ecosistema bosc", una selecció de peces que evoquen els diferents paisatges del massís, com el bosc de pi negre o el bosc de ribera amb una mirada molt personal: "Tenia ganes de desfer i desconstruir".
La nova etapa creativa de Duran continua apostant per la intensitat cromàtica i la recerca de l'essència dels paisatges que han caracteritzat la seva obra al llarg dels anys. També la temàtica continua aprofundint en diferents aspectes de la natura, una herència dels seus estudis de botànica. Després del mar i els jardins, els boscos són ara l'epicentre. "Sempre m'ha agradat passejar pels boscos i m'he inspirat en els passejos per Les Guilleries", relata l'artista.
Cadascuna de les peces que es podran veure a Mataró a partir de final de mes representa un d'aquests passejos familiars amb els avis, que vivien llavors en aquells paratges, o les sortides amb bicicleta amb les amigues. Més enllà d'aquest homenatge al passat, el nou moment artístic de Duran és també una nova passa per continuar-se reinventant, influenciada per l'obra de Tàpies, Barceló o Kífer. L'artista mataronina es trasllada doncs als boscos a través del color i la textura, transitant cada vegada més cap a l'abstracció.
Ecosistema Bosc
La mostra que es presenta a Mataró el 25 de setembre, "Ecosistema bosc", compta amb un total de 23 peces en què l'artista simplifica les formes del paisatge forestal. Els boscos apareixen en aquesta nova col·lecció com a espais de refugi, memòria i vida, però també com a ecosistemes vulnerables que mereixen una nova mirada.
En aquest sentit, Duran utilitza el daurat en diverses obres per simbolitzar la voluntat de reivindicar-ne el valor davant el progressiu abandonament que pateixen els espais naturals.