Una xerrada parlarà de «tecnofeudalisme» a Breda

L'autor del llibre Imaginar la fi, Eudald Espluga, farà una xerrada el divendres 2 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Breda, organitzada per Breda Acció Solidària amb la col·laboració de l'Ajuntament. Ens matarà la intel·ligència artificial? Acabarà amb la humanitat? Són preguntes que s'han popularitzat durant els últims anys, però potser no són les que importen de veritat. El filòsof i escriptor Eudald Espluga proposa girar el focus: el perill no són les màquines, sinó qui les controla.
La xerrada parteix del concepte de "tecnofeudalisme", popularitzat per l'economista Yanis Varoufakis. Descriu un món on un grapat de grans empreses concentra el poder sobre les tecnologies digitals, les dades i els recursos. En aquest model, la ciutadania deixa de ser clienta i passa a ser serva: paga un tribut, que avui en diem subscripció, per fer servir unes eines de les quals depèn cada cop més.
El tecnofeudalisme és un concepte crític d’economia política que descriu com les grans empreses tecnològiques (com Google, Amazon, Apple, Meta o Microsoft) estan transformant el capitalisme tradicional en un sistema modern que recorda al feudalisme medieval. En aquest nou model, els mercats lliures estan sent substituïts per plataformes digitals tancades controlades per uns pocs "senyors tecnològics".
Espluga explicarà com els algoritmes que premien la polarització i l'odi, el negoci de les nostres dades personals i la promesa d'una IA "objectiva" i "superior" als humans poden erosionar la democràcia i els drets. I, sobretot, defensarà que aquesta deriva no és inevitable. "Ens és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme", diu Espluga.
Eudald Espluga i Casademont és assagista i periodista cultural català. És llicenciat en filosofia i feu un màster en comunicació i estudis culturals a la Universitat de Girona. És autor dels llibres Las pasiones ponderadas (Capitán Swing, 2015), Rebeldes (Lumen, 2021), No seas tú mismo (Paidós, 2021), La veritat en un món impensable (Quaderns MACBA, 2024) i Imaginar la fi (Raig Verd, 2026).També ha participat en el llibre col·lectiu Humanitats en acció (Raig verd, 2019) i en l’assaig Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia (Península, 2022). Com a periodista ha col·laborat en mitjans com El Salto, El País i el diari Ara.