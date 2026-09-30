Sant Hilari estrena una oficina per atendre les persones grans

Sant Hilari Sacalm ja ha posat en marxa l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans que neix amb l’objectiu de ser en un punt de referència per a les persones grans del municipi. L’Oficina està situada al segon pis de Can Blat i és un espai on les persones grans poden informar-se, rebre orientació, fer tràmits o demanar suport. Alhora, també es vol convertir en un espai de participació, on puguin fer propostes, compartir inquietuds i ajudar a definir com es vol viure la vellesa al municipi de les Guilleries.
L’horari és dilluns, dimarts i dijous de 15 a 19 hores i dimecres i divendres de 9 a 13 hores. Segons informa el consistori, no és necessari demanar cita prèvia per anar-hi. "Amb la posada en marxa d’aquest servei, l’Ajuntament vol avançar cap a una atenció més propera, accessible i coordinada", expliquen. Alhora, la mesura vol universalitzar l’accés als recursos i serveis per aconseguir una "resposta més ajustada" a les necessitats de les persones grans.
L’Oficina s'emmarca en les actuacions del projecte ViuGran360, impulsat per l’Ajuntament de Sant Hilari per avançar cap a un model integral d’atenció, que proporcioni prevenció i acompanyament al llarg de les etapes de l’envelliment. El projecte també inclou el programa ViuLlar, orientat a conèixer les necessitats de les persones de més de 80 anys que viuen a casa seva i que permetin actuar per afavorir-ne l'autonomia i qualitat de vida.
L’acte d’inauguració, el passat dijous 24 de setembre, va comptar amb la presència de la regidora de Gent Gran, Sussi Casellas; l’alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant; membres de Sumar Acció Social, l'entitat pública formada per governs locals i comarcals que gestiona equipaments i serveis socials; i la coordinadora de l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans, Laia Andreu. "ViuGran360 planteja un model de treball que implica diferents agents: els equipaments i serveis municipals, la residència de gent gran, el servei d’atenció domiciliària, els serveis socials, el CAP, professionals sanitaris i comunitaris, centres educatius, entitats, voluntariat i comerços", expliquen des del consistori.