Troben una cabana dels primers pobladors del Montseny

Les excavacions arqueològiques d'aquest estiu al jaciment del Puig del Castell de Samalús, al peu del Montseny, han descobert una cabana del segle VI aC que documenta els primers pobladors de Samalús. La campanya va arrancar a finals de juny sota la direcció de l’equip tècnic del Museu de Granollers, i ha permès localitzar aquesta estructura de la fase preurbana del turó.
Aquest jaciment, a Cànoves i Samalús, és un dels conjunts ibèrics més rellevants i monumentals del país, amb un complex sistema fortificació i una continuïtat cronològica de 500 anys que permet observar l'evolució de l'època ibèrica. Aquesta civilització va viure en bona part de la façana mediterrània peninsular des de mitjan segle VI aC fins a la conquesta romana, que en va propiciar la dissolució.
La cabana que s'ha trobat aques 2026 representa el testimoni de la primera ocupació humana al Puig del Castell, anterior a la construcció de les primeres cases de pedra i del complex defensiu. Tot i la dificultat de documentar aquest tipus d'habitatges primitius, que sovint es troben alterats per les construccions posteriors, l'equip arqueològic liderat per Marc Guàrdia, ha identificat el retall de la cabana al subsòl i els forats on s'encaixaven els pètis o troncs de fusta que n'aguantaven la coberta.
A més de la troballa de la cabana, la intervenció ha consolidat els treballs a la torre més meridional, que és la primera que observen els visitants en accedir al recinte. Amb aquesta, ja són tres les torres excavades d'un conjunt de set estructures defensives identificades i documentades a la muralla. També s'ha avançat en l'estudi d'una casa del segle V aC situada a prop de la cabana, que ha permès aprofundir en el coneixement de l'estructura urbana i quotidiana del poblat.
Després de quinze anys de treballs continuats des de la primera campanya l'any 2011, el Museu de Granollers reconeixerà la trajectòria i els resultats que s'han aconseguit al Puig del Castell. El centre de coneixement vallesà ha estat convidat a presentar aquests treballs a "La tribuna d'arqueologia", un cicle de conferències anual organitzat per la Generalitat de Catalunya per presentar les novetats en recerca arqueològica i paleontològica.
L'Ajuntament de Cànoves i Samalús i el Museu de Granollers han expressat la voluntat de continuar treballant en la recerca científica, la divulgació i posada en valor del patrimoni local. "L'objectiu de futur és continuar captant recursos per prosseguir amb les tasques de consolidació, restauració i instal·lació de panells informatius que permetin la museïtzació completa del recinte i facilitin les visites guiades i interpretatives per a tota la ciutadania", ha expressat el consistori de Cànoves i Samalús a través dels mitjans institucionals.