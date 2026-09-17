L'última discoteca de Sant Celoni: 15 anys de festa i supervivència

Tràfic, Uff!, Copa o la mítica discoteca Menfis 3 de Vilalba Sasserra, totes han deixat escrit amb lletres de neó el seu pas per la història de les nits de festa al Baix Montseny. La capital, Sant Celoni, de ser un dels punts d'oci nocturn més destacats de la comarca, ha passat a tenir una sola discoteca oberta: La Poupèe, que aquest cap de setmana celebra quinze anys de música i gresca a l'aire lliure.
Aquest establiment, situat en unes carpes a les portes de la vila, s'ha convertit en la discoteca de referència del jovent del Baix Montseny després d'anys d'alegries i entrebancs en un camí per sobreviure que no sempre ha estat fàcil: canvis d'ubicació, noves apostes i uns valors que han marcat la trajectòria d'aquest indret. Per aprofundir en la història de La Poupèe a NacióBaixMontseny hem parlat amb Víctor Migoya, soci fundador i ànima del projecte, que ha estat al capdavant del negoci des dels seus inicis.
Migoya, de Santa Maria de Palautordera, s'havia dedicat tota la vida al món del tèxtil i no va ser fins a una incursió a la restauració que va pensar en la possibilitat d'obrir un negoci d'aquestes característiques. " Per circumstàncies de la vida, em vaig trobar d'ajudant en un bar musical i, sense voler, em vaig posar al món de l'oci", explica. Després d'aquesta experiència, amb un amic de Sant Celoni, va fundar la discoteca La Poupèe al centre comercial Àltrium, en un local amb grans finestrals a la primera planta, que ara ja es troba tancat.
La Poupèe, que vol dir "la nina" en francès, va néixer el 2011 inspirada en la sala La Paloma de Barcelona i ho va fer am la voluntat de tenir una estètica "afrancesada" i un estil decoratiu que recordés al d'un teatre. "Vam posar-hi cortines vermelles, canelobres i hi havia un escenari", explica. El toc final per decidir el nom el van donar els dissenyadors, que van trobar en la "e" final el logotip "perfecte", una lletra que porta barret i que s'ha convertit en l'emblema de la discoteca.
Al mateix any d'obertura, la rebuda va ser bona i es van obrir les carpes a l'entrada del centre comercial. L'estada dins l'Àltrium, però, no va durar gaire temps i va acabar a mitjans de 2020. "Era insostenible el lloguer que pagàvem i vam passar només a tenir les carpes, en uns terrenys que van comprar al centre comercial", explica l'emprenedor palauenc.
Amb la pandèmia de la Covid-19 l'establiment va haver de tancar durant dos anys i el soci amb qui havia començat l'aventura Migoya va decidir abandonar. "Van ser èpoques molt complicades que el món de l'oci vam resistir fent pinya, som un gremi molt treballador i això va ser el que ens va fer resistir", assegura. Tant és així que, un parell d'anys més tard, mentre es feien reformes al local, La Poupèe va tornar a obrir les portes.
Ser a tot arreu i "aguantar"
El local nocturn es reivindica com un lloc de festa de proximitat i de tarannà flexible, malgrat una aposta destacada pel públic jove. "Els nostres clients tenen entre 18 i 35 anys, però hem anat adaptant l'oferta a tots els públics en funció de la demanda", assegura. A banda dels DJ la discoteca també celebra concerts i esdeveniments especials com el que farà aquest dissabte 19 de setembre, amb la celebració de l'aniversari. "Som gairebé l'única discoteca que queda a la comarca, l'única alternativa per als joves que no volen anar a Granollers, Mataró o Girona", apunta Migoya, que es defineix com un apassionat de la nit. "És una feina que m'encanta", diu.
La Poupèe encara el futur amb la voluntat "d'aguantar" i Migoya vol treballar-hi fins que "el cos li aguanti". "Sóc a tot arreu: ajudo als de seguretat, al personal o a fer manteniment. Mentre està oberta jo soc aquí", explica. La millor part d'aquesta feina, segons Víctor Migoya, és la complicitat amb el poble i veure créixer generacions de montsenyencs que surten de festa. "Conec gent que va trobar l'amor aquí, persones que venien i que ara ja veig als seus fills. Ara tinc intenció de continuar fent-ho molts anys més", exposa.