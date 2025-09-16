Així era Menfis 3, la mítica discoteca del Montseny

La discoteca Menfis 3, a Vilalba Sasserra, va ser un punt de trobada per al jovent del Baix Montseny durant gairebé vint anys, entre 1983 i 2001. Aquesta sala de festes va convertir un poble de poc més de 700 habitants en un pol d'atracció per als amants de la música discotequera, les actuacions en directe i els fanàtics del motor, que van trobar a Menfis 3 una combinació perfecta de diversió i originalitat.
Als terrenys de l'antiga Menfis, situada a l'entrada de Vilalba, avui s'hi alcen unes cases unifamiliars. No obstant això, la mítica discoteca del Baix Montseny ha deixat una empremta profunda en una generació de joves, que ara ja són grans, i que any rere any es reuneixen per recordar aquelles festes. A NacióBaixMontseny hem parlat amb alguns dels protagonistes de Menfis 3 per reconstruir-ne la història i n'hem recopilat una selecció d'imatges de la mà de Joaquim Batlle, el responsable de la fotografia del local.
1983, el tret de sortida
L'any 1983 Menfis 3 va obrir les portes a Vilalba Sasserra. Menfis era una cadena de discoteques propietat de Pere Garcia Garcia, que ja n'havia obert una a Berga, Menfis 1, i una altra a pop de Manresa, Menfis 2. La decisió d'obrir la sucursal del Baix Montseny es va derivar d'una oportunitat burocràtica i també per la proximitat de la ubicació amb Sant Celoni i Granollers. "Hi havia uns inversors que van demanar els permisos per fer una discoteca, al final es van tirar enrere. Això va arribar a veus del senyor Garcia, que es va engrescar i la va muntar ell", explica el responsable de Menfis 3, Joan Castells, que era l'encarregat de dirigir la sucursal.
La discoteca de Vilalba tenia capacitat per a 2.000 persones i constava de dues sales de ball, una de gran i una de petita, i una zona de bar-cafeteria on també es podia menjar. "A l'estiu, els mesos de juliol, agost i setembre es muntava una terrassa exterior. La gent podia sortir a fora, a ballar i hi havia, també, una barra de bar", recorda Castells.
La cadena Menfis es caracteritzava per la decoració moderna, canviant, i oferir sempre les darreres novetats musicals. Tant és així que Castells, en unes declaracions al diari L'Actualitat Comarcal va explicar que l'equip del local buscava la inspiració, també, en clubs estrangers. "Molt sovint viatgem per tot el món cercant les darreres novetats discogràfiques, prova d'això és que moltes vegades en la nostra discoteca es poden escoltar peces musicals que encara no estan comercialitzades en el mercat espanyol", afirmava.
El 1985, pel seu segon aniversari, Menfis 3 ja comptava amb un raig làser i una pantalla gegant de vídeo, on es projectaven clips i efectes visuals. Es tractava d'una innovació poc vista a l'època. "No som una discoteca més, de sempre que hem procurat que tingui una personalitat pròpia", assegurava el director a L'Actualitat Comarcal.
Concerts i música
La col·laboració amb les altres dues discoteques Menfis va permetre portar a Vilalba grups i artistes de renom al llarg de tots els anys que va estar oberta. Van actuar en directe clàssics de la Movida Madrileña com Los Hombres G, El último de la Fila, Azul y Negro o Mecano i artistes com Gary Low, l'orquestra Mondragón o Alejandro Sanz. Als anys noranta tampoc van faltar-hi concerts de rock català amb grups com els Pets o Sopa de Cabra.
Els grups, els DJ i els estils de música que sonaven a les sales van anar canviant al llarg dels anys i es procuraven adaptar sempre a les modes del moment. "Una discoteca és un projecte constant de creativitat, en cada moment has de cercar les millors actuacions, contractant els cantants de màxima actualitat", explicava Joan Castells a L'Actualitat Comarcal.
Dels primers anys amb la Movida Madrileña es va evolucionar al llarg dels anys, es va posar música comercial, èxits mundials, classic house o màquina. "En vint anys, van sonar tots els estils i els últims temps, cap als 2000, es va especialitzar en música electrònica", explica Castells.
Festes de motor, carnavals i desfilades de moda
A banda de la música, Menfis 3 dinamitzava les seves vetllades amb activitats com desfilades de roba i concursos de disfresses espectaculars per carnaval, amb premis que podien ser d'entre 50.000 pessetes i 100.000 pessetes. També hi havia les nits de motor, en què la discoteca es convertia en un circuit interior de motocròs. Aquesta era una de les activitats predilectes de Joan Pons, l'actual alcalde de Vilalba, que va treballar de recollidor de gots a Menfis 3 entre els vuitanta i els noranta. "S'instal·lava una gran baixada de fusta entre el pis superior i l'inferior i les motocicletes feien cabrioles, costa d'imaginar una cosa semblant a les discos d'ara", explica Pons.
Els espectacles de motor podien ser competicions d'aficionats o exhibicions de motoristes professionals. "Ens vam arriscar molt amb aquesta aposta, però mai hi va haver cap incident", assegura Castells. A més, era habitual que amb l'entrada de la discoteca es pogués participar en sortejos de cotxes, motocicletes o motos d'aigua.
La discoteca de Vilalba va ser innovadora amb les festes de l'escuma, una dinamització que als anys vuitanta no era gens corrent. "La primera vegada vam agafar a tothom desprevingut i tothom va quedar xop, imagina el que vam liar!", recorda Castells. Després, la festa de l'escuma es va convertir en tota una institució i la gent ja venia preparada amb el vestit de bany, la tovallola i la roba de recanvi, que duien al cotxe.
Menfis 3 també va fer una gran aposta per l'animació de la pista amb ballarins i ballarines professionals, a principis dels vuitanta, amb gogós fent topless i a la seva etapa final amb transvestits i drag-queens. "Veníem d'una dictadura, tot estava per inventar, i aquesta mena d'animació es veia com una cosa transgressora", assegura l'antic director.
Una transformació per a Vilalba
Pons recorda que, més enllà de les festes, la discoteca també va suposar una transformació per al poble, que en va rebre els beneficis i molts dels seus habitants hi treballaven. "Les festes majors rebien finançament de la discoteca, en una ocasió havia vingut un helicòpter que ens havia carregat als nens per fer un volt, un altre cop, fins i tot, havia vingut un globus aerostàtic i estava tot un matí donant voltes amb la gent del poble", explica.
Menfis 3 també havia cedit el local als avis del poble per fer el ball o, fins i tot, s'havia utilitzat per a festes de menors de 16 anys. Alhora, feia col·laboracions amb entitats de la comarca com Ràdio Sant Celoni, que organitzava les Nits de Ràdio, una festa que combinava la retransmissió, les entrevistes als assistents i la música. El 1986, l'acte va comptar amb la presència del periodista Julià Peiró, de TV3, que va narrar-ne un fragment per televisió.
Malgrat tot, admet Pons, la discoteca no era del gust de tothom i molts veïns es queixaven de l'abundància de cotxes que inundaven Vilalba cada cap de setmana. "alguns", afirma. L'exterior del local, al pàrquing, també era el lloc on se solien concentrar els aldarulls que es produïen, sobretot, al final de la nit. "Com en totes les discoteques, la droga entrava, hi havia alcohol, i a altes hores de la matinada, això podia ocasionar conflictes", recorda Castells. Menfis 3 tenia entre set i vuit persones a l'equip de seguretat que actuaven per frenar les baralles, però també per atendre els clients en "allò que fes falta".
Els incidents, però, eren puntuals, i l'ambient de la discoteca, diu Pons, era bastant seré. "Venia molta gent dels pobles del voltant, gent de pagès, que entre setmana estava tot el dia treballant. Però també venia gent de Mataró i gent de Granollers, que arribaven amb autobús", explica l'alcalde de Vilalba.
Menfis 3 remember
La discoteca Menfis 3 va tancar les portes l'any 2001 a causa d'un canvi en la planificació empresarial. "Es va fer un canvi, l'empresa va impulsar una altra discoteca, l'ABC, a tocar al Circuit de Catalunya, que va estar 15 anys oberta", recorda Castells. Malgrat el temps, els habituals de Menfis 3 no han oblidat el local i aquelles festes a Vilalba Sasserra, que van crear moltes parelles i amistats que avui continuen intactes.
L'alcalde, Joan Pons, juntament amb antics DJs i responsables de la discoteca, van engegar la iniciativa Menfis 3 remember, una festa per a nostàlgics que se celebra cada any durant la Festa Major del poble. "És com si fos un acte més, però al final d'estiu. Venen els DJs de l'època i persones de tota Catalunya, que s'apleguen per recordar vells temps", explica Pons.
La Menfis 3 remember, a cada celebració, ha arribat a ajuntar entre 600 i 1.000 persones els darrers anys. "Ens reunim dos o tres mesos abans, per preparar-ho tot, l'Ajuntament posa l'espai, una carpa, i nosaltres posem la infraestructura", afirma Castells. La festa és una oportunitat per als retrobaments, la rauxa i també per explicar Menfis 3 a les noves generacions, que ara s'han de desplaçar a altres llocs de la comarca si volen sortir de festa.
L'exdirector de Menfis 3, Castells, explica que el món de l'oci nocturn ha canviat molt els darrers anys i que ha patit una davallada des de la covid-19. La manera d'organitzar les festes i els incentius per anar-hi, assegura, també són diferents. "Les discoteques d'avui en dia més aviat juguen amb el tema dels DJs internacionals, les sales privades, les VIPs reservades i els còctels. Ara, l'animació dels anys vuitanta i noranta ja ha desaparegut completament", diu.