Neix Fem Baix Montseny: «Abans de ser comarca cal dinamitzar-la»

El Baix Montseny tindrà una nova entitat per dinamitzar el territori i defensar els interessos de la comarca natural, Fem Baix Montseny. Aquesta entitat, creada al Montseny barceloní, arriba després d'una diagnosi de les necessitats del territori amb l'informe Baix Montseny 2030. L'estudi, elaborat per l'economista Karen Horeberg, mostra les diferències amb el Vallés Oriental que presenten 12 municipis montsenyencs: Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars, Montseny, Sant Antoni, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.
L'entitat Fem Baix Montseny, amb seu a Can Rahüll (Palautordera), es presentarà el dia 15 d'octubre a les 18 hores a l'Ateneu de Sant Celoni amb els alcaldes de la capital montsenyenca, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Llinars del Vallès. També es comptarà amb la presència confirmada de deu entitats rellevants del territori entre les quals hi ha la Fundació Hospital Sant Celoni, ISVAT, Associació Cultural Frederica Montseny, el Circ Cric o les Joventuts Musicals Baix Montseny. "Fem Baix Montseny es proposa dinamitzar el territori i la comunitat humana per compartir i coordinar esforços", explica un dels impulsors de l'entitat, Ignasi Faura.
L'informe Baix Montseny 2030 incideix en els "punts forts i febles" del territori, en determina els reptes i oportunitats i ho compara amb el Vallès Oriental i amb el conjunt de Catalunya. Entre els punts més rellevants, Baix Montseny 2030, destaca que la que durant el període 2001- 2025, la comarca ha experimentat un creixement poblacional del 62,6%, mentre que al Vallès Oriental ha estat tan sols del 34,2%.
D'acord amb aquest informe, el Baix Montseny es podria considerar un territori rural i s’obté que un 19,9% de la població viu en municipis amb una densitat més baixa dels 150 habitants per quilòmetre quadrat. S’evidencia, doncs, que els 12 municipis del Montseny tenen trets característics de zones molt més rurals que el conjunt del Vallès Oriental, tot i que també mostra "una fortalesa de llocs de treball".
Centrar-se en els reptes, el primer pas
Malgrat les diferències amb la resta del Vallès Oriental, Fem Baix Montseny no treballa, de moment, per la independència de la comarca sinó que vol centrar-se en els reptes de present que han portat els canvis dels darrers anys. "El primer que hem de fer és definir, organitzar i coordinar millor els pobles, el que vingui després ja es veurà", assegura Ignasi Faura.
L'entitat, doncs, vol promoure la millora social, econòmica, cultural i la sostenibilitat del Baix Montseny i posar d'acord les institucions, associacions i empreses que actuen en el territori. Això es traduirà fomentant la cooperació de les entitats del Baix Montseny, "vitalitzant la societat civil" i exercint de "grup de defensa" de les necessitats i interessos de la comarca natural. Alhora, també es proposen col·laborar amb els ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat de Catalunya i ens estatals i europeus.
L'acció de l'entitat s'articularà amb l'organització de conferencies, jornades d’anàlisi i treball, seminaris, cursos i, alhora, col·laborar en estudis, enquestes i altres projectes que tinguin a veure amb al territori, la comunitat i el país. També es contempla el desenvolupament d'iniciatives econòmiques, socials, culturals i ambientals que puguin beneficiar el Baix Montseny i la seva comunitat humana.