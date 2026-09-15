Nou ensurt al Montseny: apagat un incendi al polígon de Sant Celoni

Els Bombers de la Generalitat han tornat a actuar aquesta setmana per apagar un incendi que es va produir aquest dilluns 14 de setembre a la tarda. Aquest cop, les flames han afectat una empresa del Polígon Molí del les Planes i van produir una gran columna de fum visible des de diferents punts de la capital montsenyenca. L'avís per les flames es va registrar a les 17:21 hores i estava localitzat en el pati d'una indústria.
La fàbrica, al carrer del Rec del Molí número onze, tenia una acumulació de palets que es van incendiar. En concret, es van cremar contenidors d'envasos de plàstic, deixalles i unes jardineres amb vegetació. Els bombers hi van desplaçar dues dotacions que van treballar sobre el terreny una hora fins que van aconseguir extingir les flames i van poder retirar el dispositiu.
Segons ha explicat el cos a NacióBaixMontseny, no hi van haver persones ferides, no va entrar fum a dins la nau i tampoc es van registrar danys estructurals ni a la façana. "Els danys es van concentrar en els objectes cremats i no es van escampar les flames", expliquen des de Bombers.
Un incendi crema un bosc a Tagamanent
Els bombers, aquest cap de setmana, ja havien estabilitzat un incendi que va afectar una superfície de 1.900 metres quadrats a Tagamanent, segons han informat els Agents Rurals. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 15:42 hores i van activar inicialment dos helicòpters bombarders i nou dotacions terrestres, que van augmentar més tard fins a les 12 dotacions. La zona afectada es trobava a prop de castell de Tagamanent. Poc abans de les 17:30 hores el foc va quedar estabilitzat. Segons la investigació d'Agents Rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent associat a la tempesta que va afectar la zona dimecres passat.