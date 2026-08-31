Sanofi s'acomiada del Montseny: Adamed Pharma aterra a Riells

La planta de Sanofi a Riells i Viabrea ja pertany oficialment a l'empresa polonesa Adamed Pharma des d'aquest mes de juliol. En un comunicat a principis de 2026, Sanofi va explicar que la venda de la planta montsenyenca s’emmarcava en l’estratègia d'orientació del negoci cap a la immunologia i d'alineació de la seva xarxa industrial global. De tota manera, l'acord entre les dues empreses preveia la continuïtat de l’activitat productiva i el manteniment dels més de 200 llocs de treball.
Adamed Pharma ha comunicat que l'adquisició de la planta de Riells és "és un pas més en l'execució de l'estratègia de desenvolupament internacional de la companyia" que es fa amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de producció, diversificar els centres de fabricació i "reforçar la seguretat farmacèutica a Europa". "La instal·lació esdevindrà un dels punts clau de la xarxa de producció internacional d'Adamed, centrant-se en medicaments de gran volum, principalment per al mercat europeu", han expressat els polonesos en un comunicat.
La nova empresa preveu convertir el centre de Riells en una planta de fabricació de medicaments "a gran escala", que s'anirà adaptant progressivament a la producció dels productes actuals i futurs d'Adamed. A banda de començar amb la nova línia de medicaments, els nous propietaris ja han avançat que la planta del Baix Montseny continuarà fabricant medicaments de Sanofi durant els propers anys per garantir la continuïtat del subministrament.
Per a l'empresa polonesa, l'estat espanyol i Catalunya es consideren ubicacions estratègiques per "un accés proper als mercats d'Amèrica Llatina". Segons ha informat Adamed, la companyia farmacèutica ha augmentat la producció un 75% en els darrers cinc anys i ha passat de 2.000 a 3.500 milions de comprimits a l'any. "Gràcies a Riells, duplicarem la nostra capacitat de producció fins a assolir els 10.000 milions de comprimits", asseguren. En aquesta línia, l'empresa polonesa preveu continuar invertint en la modernització de la producció, la infraestructura, la logística i "la introducció gradual" de la seva pròpia cartera de productes a la fabricació.
El responsabl del desenvolupament de la fàbrica és el doctor en economia per la Universitat de Wrocław, Bartłomiej Rodawski, que és director d'operacions i membre del consell d'administració d'Adamed Pharma. D'altra banda, el director de la planta de Riells i Viabrea és el vallesà José Francisco Rostro Sánchez, que ja comptava amb més de 11 anys d'experiència com a màxim responsable del centre de fabricació sota la propietat de Sanofi.
Una empresa familiar amb 2.800 treballadors
Adamed Pharma és una empresa farmacèutica i biotecnològica polonesa de propietat familiar, amb prop de 40 anys de trajectòria i uns 2.800 treballadors arreu del món, i se situa entre les principals companyies farmacèutiques de Polònia. L'empresa compta amb vuit delegacions a l'estranger: a Catalunya, a la República Txeca, el Vietnam, Itàlia, Kazakhstan, Uzbekistan, Eslovàquia i Ucraïna.