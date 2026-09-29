Primer partit oficial a casa, primera derrota

Després de la victòria aconseguida la setmana passada al camp del Capellades i sabent que el CE Cervera arribava a Solsona havent perdut contra el Berga, els solsonins afrontaven amb confiança el seu primer partit oficial com a locals. L’objectiu era clar: sumar un nou resultat positiu davant l’afició solsonina. Però la tarda d’aquest diumenge 27 de setembre no va acabar com s’esperava. El CF Solsona va caure per 2 a 4 davant del CE Cervera, en un partit en què els visitants van saber aprofitar millor les seves ocasions.
Abans de començar el partit es va guardar un minut de silenci per la defunció de la mare de Manel Planes, vicepresident del CF Solsona, la senyora Carme Sarrat i Sarrat.
Els escapulats van evidenciar nous automatismes en comparació amb la temporada passada, tant en el servei inicial com en les jugades a pilota aturada, especialment en els córners i les faltes. Tanmateix, en la sortida de pilota, els atacants cerverins van saber llegir la situació i, aprofitant la circulació de l’esfèrica, van interceptar-la en una zona compromesa, molt a prop de la línia de gol, i ja van avançar-se en el marcador en el minut 13. Els locals no es van arronsar i Robert Ferrer va disposar de dues bones ocasions per a empatar el partit. Ara bé, una pèrdua de pilota a la frontal de l’àrea solsonina va permetre a Agustí Pont, del Cervera, plantar-se en una bona posició de rematada i afusellar el porter local, enviant l’esfèrica a l’escaire de la porteria. 0 a 2 en el minut 19.
El partit es va posar costa amunt per al Solsona. En el minut 25, Aniol Serra va veure targeta groga després d’agafar per la samarreta un jugador cerverí. Ara bé, els locals no van abaixar els braços i, només un minut més tard, Sergi Vendrell va enviar una passada cap a l’extrem dret que va permetre a Robert Ferrer plantar-se davant del porter visitant. Aquest va aconseguir desviar el primer xut, el mateix Robert va recollir el refús i va cedir la pilota a Albert Espuga, que va inaugurar el caseller solsoní.
L’empat no es va fer esperar. Cinc minuts més tard, un llarg servei de banda d’Aniol va trobar Marçal Cardona, que, amb una impecable rematada de cap, va enviar la pilota al fons de la porteria i va establir l’empat a dos. Els escapulats, però, no es conformaven amb el resultat i van estar a punt de capgirar el marcador poc temps després. Una precisa passada llarga del porter Bernat Carrera va permetre a Robert Ferrer plantar-se dins l’àrea petita, però el porter cerverí va intervenir amb encert desviant la pilota a córner.
Al minut 39 es va produir un dels moments més desafortunats de la jornada: la greu lesió del migcampista Sergi Vendrell, que, després de rebre una pilotada, va fer un mal gest amb el genoll i va haver d’abandonar el terreny de joc.
Abans d’acabar la primera part, Modestas Melnikas va estar a punt de fer gol des del segon pal en rebre una centrada per l’altra banda de Robert Ferrer.
Les primeres ocasions de gol de la segona part van ser per als solsonins, amb un xut alt d’Albert Espuga i una rematada de cap de Raül Espuga. Al minut 55, Ioan Andrei Deac va entrar en substitució de Modestas Melnikas, que es va haver de retirar lesionat. El partit havia entrat en una fase de joc dur i força travat. Els blaus escapulats buscaven apropar-se a la porteria contrària, sobretot mitjançant els llargs serveis de banda d’Aniol Serra i les accions a pilota aturada. Al minut 69, Marçal Cardona va caure dins l’àrea, però l’àrbitre no va assenyalar penal. Cinc minuts més tard, en una de les poques combinacions perilloses del CE Cervera, els cerverins van aconseguir el 2 a 3. I al minut 78, en un ràpid contraatac, van sentenciar el partit amb el quart gol, fent una rematada rasa arran del pal fora de l’abast del porter Bernat.
A la darreria de setembre, el sènior A del CF Solsona té una victòria i una derrota. Encara és aviat per a aventurar com acabarà la temporada, però, de moment, els seguidors solsonins gaudeixen del joc de l’equip, tot i lamentar alguns errors puntuals i pèrdues de pilota no forçades. A Segona Catalana, el joc acostuma a ser intens i, sovint, força travat. Els escapulats hauran de posar-hi tota la carn a la graella si volen celebrar molts gols.
Endavant, Club de Futbol Solsona!
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Bernat Carrera Jounou, Sergi Vendrell Pacheco, Aniol Serra Segués, ModestasMelnikas, Andreu Sances Mas, Raül Espuga Montaner, MarkelLarrañaga Piqué, Robert Ferrer Feixas, Marçal Cardona Simon, Guillem Sances Mas i Albert EspugaLeal.
JUGADORS SUPLENTS: Denis Marian Lungu (41’), Ioan Andrei Deac (55’), Tudor Orlando Dod (77’),Ilyas DahmaniManssouri (77’), Marc Caball Vilaseca (83’), Jaume Figueras Geli,Joan Farré Sellés iAlbert Altarriba Ramells,
EQUIP TÈCNIC:
Entrenador: Càndid Viladrich Cardona
Segon entrenador: Hug Plans Nadal
Delegat de camp: Pol Ribes Tàpia
Delegat d’equip: Max Serra Segués
Auxiliar: Lluc Jané Jolonch