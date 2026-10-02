L’extraescolar «Futbol+» s’integra en la dinàmica del CF Solsona

L’Ajuntament de Solsona i el Club Futbol Solsona han acordat integrar en la dinàmica del club l’activitat extraescolar de futbol que organitza la regidoria d’Infància. Així, els infants que s’inscriguin al programa “Futbol+” entrenaran dos dies a la setmana al camp de futbol municipal sota la direcció tècnica del club. El nou plantejament permet oferir als infants de primària una via per practicar aquest esport de manera regular sense necessitat de competir i, alhora, evitant generar una estructura paral·lela a la de l’entitat futbolística.
La nova temporada de “Futbol+” començarà dimarts que ve, 6 d’octubre. Es farà cada dimarts i dijous, de cinc a sis per a la franja de 6 a 9 anys i de sis a set per a la de 10 a 12. L’activitat, íntegrament subvencionada per a les famílies, té com a objectiu facilitar-los l’accés a la pràctica esportiva i al futbol en un entorn de lleure educatiu i no competitiu. Aquest dijous, l’Ajuntament n’obre les inscripcions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L’acord de col·laboració entre l’Ajuntament i el CF Solsona tindrà una vigència de dues temporades i preveu la realització dels dos entrenaments setmanals d’octubre a maig. El club aportarà els entrenadors i el material esportiu necessari per al desenvolupament de l’activitat, mentre que el consistori hi contribuirà amb 9.300 euros per temporada, assumirà la selecció dels participants i el seguiment del programa. Els nens i nenes inscrits disposaran, a més, de samarreta, pantalons i dessuadora de l’activitat.
El canvi de model busca evitar crear diferències entre els infants que entrenen. Així, aquesta extraescolar comunitària queda integrada en l’estructura esportiva del CF Solsona, si bé manté l’oportunitat de jugar a infants que no necessàriament volen o poden seguir una dinàmica competitiva.
“Futbol+” s’emmarca en el programa comunitari de lleure integrador “A camp obert”, impulsat per l’Ajuntament de Solsona per facilitar l’accés dels infants a activitats educatives i de lleure, dinamitzar els espais públics i afavorir la cohesió social.
Inscripcions obertes
S’ofereixen 15 places per a cada franja d’edat. Les inscripcions es formalitzen presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Solsona fins al 16 d’octubre i es confirmarà l’assignació de plaça telefònicament. La documentació necessària es pot descarregar prèviament en línia aquí.