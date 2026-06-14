On i com fer les necessitats a la muntanya: la guia per no malmetre l'entorn natural

Les defecacions malmeten l'entorn natural? La resposta és sí, i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha difós una sèrie de recomanacions bàsiques per evitar-ho. A través d'una infografia, la FEEC pretén promoure bones pràctiques d'higiene i civisme a la muntanya i reduir l'impacte ambiental d'una necessitat que, segons indiquen, sovint deixa rastre si no es gestiona correctament.
Entre les principals indicacions, la federació recomana fer les necessitats bàsiques en un lloc allunyat de camins, rius, rierols, balmes i parets. Un cop triat l'espai més adequat, cal fer un petit forat a terra per poder depositar-hi els excrements i després tapar-los.
Tot i això, l'entitat ressalta que el paper higiènic o les restes no s'han d'enterrar ni abandonar a la natura. En aquest sentit, tampoc s'han de deixar residus com tampons, compreses ni tovalloles humides, ja que expliquen que no es degraden fàcilment i tenen un impacte especialment negatiu sobre el medi. En aquests casos, cal recollir aquestes restes per dipositar-les posteriorment en un contenidor.
"Perquè tots puguem gaudir d'una muntanya neta" és el missatge que la FEEC vol transmetre amb aquesta iniciativa, que pretén conscienciar sobre una realitat i gestió necessària.
Els passos a seguir
Concretament, aquests són els passos a seguir segons l'entitat:
- Buscar un indret allunyat de camins, rius, rierols, balmes i parets.
- Fer un petit forat a terra.
- Enterrar-hi els excrements.
- No deixar restes de paper higiènic ni mocadors de paper.
- No deixar mai tampons, compreses o tovalloletes humides.