Els tornejos d’escacs Festa Major de Solsona i Cardona apleguen mig centenar de participants

La tarda de la Diada, al capdamunt del Passeig, els peons que són l’ànima dels escacs, eren moguts una i altra vegada per una quarantena de participants, sota l’atenta mirada d’aficionats espectadors.
Distribuïts en 3 grups segons edat i nivell, petits, mitjans i grans van disputar unes 110 partides en unes dues hores llargues de joc.
Petits i mitjans van jugar 5 rondes de partides a 10 minuts.
Els grans van jugar altres 5 rondes frenètiques de partides a ritme 5+3 (5 minuts inicials i 3 segons d’increment per jugada).
Al grup dels petits, la classificació final fou encapçalada per Marcel Arredondo (5 punts), seguit de Guiu Alsina (4 punts) i Ona Soldevila i Jaume Rojas (3,5 punts), seguits ben de prop per Carles Albareda, Martín Requena, Martí Simon, Gabriele Murgia i Meru López (3 punts). Fins a 18 participants.
Al grup mitjà, la classificació final fou encapçalada per Martí Arredondo i Oriol Colet (4 punts), seguits de Roc Soldevila i Roger Castellana(3,5 punts), i ben de prop Júlia Castellana, Biel Garriga, i Marc Leal(3 punts). Fins a 13 participants.
Al grup del grans, la classificació final fou encapçalada per Jordi Jané (4,5 punts), seguit de Josep Rosés i Josep Viladrich (4 punts), i ben de prop per Josep Mª Montraveta (3,5 punts), Arnau Riera i Joan Manuel Manzano (3 punts), Dani Merino (2,5 punts). Fins a 14 participants.
Una felicitació a tots els participats, i en especial a les noies i nenes que han trencat l’estereotip de gènere que tenen els escacs: Ona Soldevila, Anna Henestrosa, Júlia Castellana, i Júlia Albareda. Un 9% de participació femenina força molt bé en escacs!
L’entrega de medalles i copes va anar a càrrec de l’alcaldessa Judit Gisbert, i del regidor d’esports, Joan Parcerisa, que van refermar el seu compromís de col·laboració en els escacs, que son joc i esport alhora, i la seva pràctica té multitud de beneficis ja en els més petits.
L’organització (Club d’Escacs l’Elefant de Solsona i l’escola Ajedrez José Ángel) agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament, així com l’esportiva combativitat de tots els participants.
Enguany, s’ha repetit la iniciativa de l’any passat de crear un circuit de tornejos de festes majors a Cardona i Solsona, incentivant la participació i interrelació entre els aficionats d’ambdues poblacions.
Els tres primers classificats del Circuit d’ambdues festes majors, son:
Del grup d’adults:
- Jordi Jané, C.E. Cardona
- Josep Mª Montraveta
- Josep Rosés
Del grup mitjà:
- Oriol Colet, C.E. Súria
- Martí Arredondo
- Marc Leal
Del grup dels petits:
- Marcel Arredondo
- Guiu Alsina
- Martín Requena
Els escacs viuen avui una segona joventut que travessa generacions i fronteres, consolidant-se no només com el clàssic joc de reflexió, sinó com un autèntic fenomen cultural, educatiu i social. Cada dia es disputen milions de partides en línia, a l’activitat regular de clubs locals es sumen activitats extraescolars que demanden més taulers, i la nostra comarca no és una excepció a aquesta eclosió: cada vegada són més els joves i grans de Solsona i comarca que s'asseuen davant de les seixanta-quatre caselles per desafiar la ment, cultivar la paciència i fer comunitat.