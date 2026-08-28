Un exposició on el bosc i la fusta són l'eix transversal d'un projecte de fusteria a mida

L'Anna, amb "El bosc a dins, sempre", pretén compartir la seva forma d'entendre la fusta, l'ofici i el territori.
Per ella el bosc sempre ha estat un espai de refugi i a través de la fusteria, aquesta relació pren una nova forma i es converteix, també, en una manera de treballar: portar una part del bosc dins dels espais quotidians a través de la fusta.
A la mostra presentarà una selecció de mobles, objectes i peces elaborades amb fusta massissa. Però, sobretot, la intenció és mostrar el recorregut que hi ha darrere de cada peça: des de l'arbre i el tauló fins al treball al taller. L'exposició convida a observar les vetes, els nusos, les textures i les particularitats que fan que cada fusta sigui única.
Des de Murària, el projecte personal de fusteria de l'Anna, treballa principalment amb fusta del territori, procedent d'un serrador del Solsonès, Auba Decoració, que transforma arbres de proximitat. El procés sol començar amb una visita a l'asserrador, l'elecció d'un tauló i l'observació de les seves característiques abans de decidir o saber quina peça en pot sorgir.
L'Anna també incorpora fustes del paisatge proper, com el boix afectat per la plaga de la papallona del boix. Aquesta fusta, dura i de gran qualitat, continua tenint valor i pot formar part de noves peces, mantenint present una part del bosc que ha canviat.
Murària Fusteria és un projecte de fusteria a mida centrat en la creació de mobles, estructures i treballs en fusta. Les peces més petites que formen part de l'exposició —marcs, miralls, làmpades o objectes d'ús quotidià— permeten mostrar diferents tècniques, materials i aproximacions a l'ofici.
El nom Muraria prové de Tichodroma muraria, el pelaroques, un ocell que habita els cingles i les parets de roca. El seu nom pretén evocar una manera de treballar arrelada al territori, al temps necessari de cada procés i al respecte per la matèria primera.
Amb "El bosc a dins, sempre", l'Anna ens vol convidar a mirar la fusta no només com un material, sinó com una continuïtat del paisatge: una part del bosc que pot continuar formant part de la nostra vida, a casa.
L'exposició que s'inaugura el 7 de setembre a les 18h, estarà oberta al públic de dimecres a dissabte, en horari de botiga, fins el 31 d'octubre.