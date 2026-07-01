La Lliga Comarcal de Futbol Sala ha comptat, aquest any, amb una nova indumentària arbitral

La Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès ha comptat, aquesta temporada, amb una nova equipació per als seus àrbitres, una actuació que ha contribuït a projectar una imatge més homogènia i professional de la competició.
La renovació de la indumentària ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i Jordi Vilar Materials per a la Construcció – Grup Gamma. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha assumit el cost de les samarretes i els pantalons curts, mentre que l'empresa ha patrocinat el xandall complet, integrat per la dessuadora i els pantalons llargs.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’ens comarcal i l’empresa solsonina per continuar impulsant l'esport i donar suport a les competicions que contribueixen a dinamitzar la vida social dels municipis de la comarca.
La Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès és una competició no federada plenament consolidada que, temporada rere temporada, reuneix equips de diferents municipis i fomenta la pràctica esportiva en un ambient de convivència, respecte i esportivitat.
Des del Consell Comarcal del Solsonès es vol expressar un agraïment a Jordi Vilar Materials per a la Construcció – Grup Gamma per la seva implicació i el seu compromís amb l'esport amateur del territori. Aquesta col·laboració ha contribuït a millorar els recursos de la competició i a dotar el col·lectiu arbitral d'una equipació moderna, funcional i de qualitat.
Des de l'inici de la temporada, els àrbitres han utilitzat aquesta nova indumentària en tots els partits de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès, oferint una imatge renovada i uniforme al llarg de la competició.