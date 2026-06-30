L'Olius-Atlètic Pi tanca una etapa històrica amb el seu tercer títol de la temporada

El conjunt de l'Olius-Atlètic Pi ha posat el punt final a una temporada per al record proclamant-se campió de la 25a edició de les 12 Hores de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès. Amb aquest triomf, l’equip suma el tercer títol del curs 2025-2026 i clou una trajectòria plena d’èxits dins la competició.
La final, disputada davant d'El Punxo de Navès, va ser molt igualada i emocionant. El temps reglamentari va acabar amb empat a un gol (1-1), fet que va obligar a decidir el campió des del punt de penal. En una tanda molt disputada, l'Olius-Atlètic Pi es va imposar per 6 a 5 i va alçar el títol.
El partit pel tercer i quart lloc també es va decidir des dels onze metres. En aquest cas, el FS Llobera es va imposar i va completar el podi de les 12 Hores.
En l'àmbit individual, Ferran Xandri va ser distingit com a màxim golejador del torneig, amb cinc dianes, mentre que el FS Llobera va rebre el reconeixement com a equip menys golejat de les 12 Hores, després de completar la fase regular amb 13 punts i sense encaixar p gol.
La celebració de les 12 Hores va servir també per cloure la temporada 2025-2026 de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès, en un acte en què es van lliurar els guardons de les diferents competicions disputades al llarg del curs.
Pel que fa al Torneig de Copa, el títol va ser per al FS Solsona – Instal·lacions XDM, que va culminar una excel·lent trajectòria al llarg del campionat.
En la competició de lliga, l'Olius-Atlètic Pi es va proclamar campió amb 36 punts, seguit d'El Punxo de Navès, amb 33, i del FS Llobera, que va completar el podi amb 25 punts. El guardó de màxim golejador va recaure en Sam Fernández, autor de 31 gols, mentre que l'Olius-Atlètic Piva finalitzar la temporada com l'equip menys golejat, amb només 16 gols encaixats.
Aquest títol posa el colofó a una etapa extraordinària de l'Olius-Atlètic Pi. En les darreres temporades, l'equip s'ha consolidat com un dels grans dominadors de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès, acumulant la majoria dels títols col·lectius i diversos reconeixements individuals. Amb aquest darrer èxit, el conjunt ha anunciat la seva retirada de la competició, Adeixant un llegat esportiu que passarà a formar part de la història del campionat.
La consellera comarcal d'Esports, Isa Pujol, ha destacat que aquesta temporada "s'han introduït millores importants en la gestió de la competició, com ara la posada en funcionament de l'aplicació oficial del campionat". Tot i valorar molt positivament aquest pas endavant, haremarcat que "cal continuar treballant per seguir millorant la competició i donar resposta als nous reptes que planteja una lliga plenament consolidada".
Des de l'organització de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès es felicita tots els equips participants per la seva implicació al llarg de la temporada i es posa en valor l'esportivitat demostrada durant una edició que ha tornat a confirmar la bona salut del futbol sala amateur a la comarca.