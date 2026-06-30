Com afecta la calor als infants amb autisme?

Aquesta circumstància fa que els episodis de calor intensa, especialment durant l'estiu, puguin representar un repte afegit. Les altes temperatures poden incrementar el malestar i complicar la regulació tèrmica de moltes persones amb autisme, fet que obliga a extremar les precaucions durant les onades de calor.
Com percebem la temperatura
La termocepció, definida com la percepció individual de la temperatura, és un component del sistema somatosensorial del cos humà. Sobretot és fonamental per a la supervivència, ja que contribueix a la termoregulació. La temperatura de l'aire o dels objectes es percep en relació amb la temperatura de la pell, que en els éssers humans és habitualment d'uns 32 °C.
Els canvis ràpids de temperatura es detecten amb més intensitat que els canvis lents (per exemple, les variacions graduals entre 31 i 36 °C probablement es perceben menys a causa de la dilatació i la constricció simultànies dels vasos sanguinis). De mitjana, els estímuls tèrmics innocus se situen entre els 15 i els 43 °C. Per contra, la sensació de calor es percep al voltant dels 36 °C, i el llindar a partir del qual la calor esdevé dolorosa se situa aproximadament als 45 °C.
L'autisme i la regulació de la temperatura
Les qüestions relacionades amb les activitats sensorials constitueixen una de les àrees de consulta més freqüents per part de les famílies i cuidadors d'infants amb autisme. Es calcula que entre el 5 % i el 15 % dels infants en l'etapa d'Educació Infantil (0 a 6 anys) de la població general presenten dificultats en el processament sensorial. Però aproximadament el 95 % dels infants amb autisme manifesta conductes relacionades amb disfuncions sensorials.
Els problemes de regulació de la temperatura en l'autisme es poden manifestar de diferents maneres. Un dels factors més destacats és el processament sensorial, el qual s'ha demostrat que és un factor molt rellevant en el rendiment dels infants amb autisme, pot interferir en el procés d'aprenentatge i, en etapes posteriors, provocar problemes d'atenció i de comportament en l'infant, l'adolescent i l'adult amb autisme.
Hipersensibilitat i hiposensibilitat
Els infants dins de l'espectre autista poden mostrar una aversió més elevada a la calor a causa d'una hipersensibilitat sensorial, la qual es produeix quan hi ha una “sobrecàrrega” d'estímuls. Per exemple, els sorolls semblen excepcionalment forts i les llums insuportablement brillants. Aquest fenomen, de vegades, es descriu com a causant de dolor en les persones amb autisme (més del 90 % dels nens i de les nenes amb autisme han experimentat aquesta alteració sensorial).
El fenomen contrari, la hiposensibilitat sensorial, es produeix quan la persona reacciona de manera insuficient a la presentació d'estímuls sensorials (o els busca activament, fet que de vegades s'anomena “conducta de cerca sensorial”). També pot provocar dificultats en la regulació tèrmica. Algunes persones poden no percebre adequadament les diferències de temperatura del seu cos o de l'ambient. Això pot fer que alguns infants es neguin a portar la roba adequada per a l'estació de l'any perquè el seu cos no detecta aquests canvis.
Les evidències neurofisiològiques han demostrat que l'activitat cerebral disminueix a mesura que augmenta la temperatura cortical, fet que suggereix que un increment de la temperatura cerebral potencia els mecanismes neuronals inhibidors. Es considera que aquesta regulació alterada està relacionada amb diferències en el processament sensorial i en el funcionament del sistema nerviós autònom. Això es pot manifestar com una aparent febre, tot i que l'infant es trobi bé.
En canvi, alguns infants amb trastorn de l'espectre autista poden sentir fred quan les persones del seu entorn no en tenen. Altres mostren una millora de les característiques del seu comportament habitual durant els episodis de febre. També poden experimentar canvis en la temperatura corporal central provocats pels canvis de temperatura ambiental.
La intolerància a la calor
La intolerància a la calor és una dificultat freqüent en alguns infants dins de l'espectre autista. Poden sentir-se fàcilment aclaparats, suar excessivament o mostrar agitació quan fa calor, fet que afecta el seu benestar i el seu comportament. La gestió d'aquesta sensibilitat sovint implica oferir espais frescos, roba lleugera i una hidratació adequada per mantenir-los còmodes i segurs durant els períodes de temperatures elevades.
Estratègies per a combatre la calor… o el fred
Com s'ha esmentat anteriorment, els sistemes sensorials sovint presenten alteracions a nivell conductual en les persones amb autisme, inclòs el sentit del tacte, que és el que permet la termocepció. Al mateix temps, els estímuls sensorials poden provocar malestar, que al seu torn pot donar lloc a conductes autolesives i agressives en aquelles persones que no poden comunicar el seu malestar de manera eficaç. Què poden fer les famílies per ajudar el seu fill o la seva filla a comprendre aquestes dificultats i regular la seva temperatura corporal central?
Existeixen cinc estratègies per ajudar en els problemes de regulació de la temperatura:
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Si és una persona verbal i pot comprendre el que li expliquen, es pot conversar sobre què li passa. Així els familiars poden entendre millor per què rebutja determinades temperatures i trobar maneres d'ajudar-lo sense haver de fer grans canvis.
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També és important mantenir una temperatura òptima. Això pot ser complicat, ja que la temperatura ideal varia molt d'una persona a una altra. Treballant conjuntament, es pot determinar si necessita samarreta i pantalons curts per a sentir-se confortable.
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Per altra banda, és important trobar activitats adequades, com activitats més fresques del que la família preferiria.
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És essencial observar els canvis de comportament. Quan els infants tenen febre, habitualment es produeixen canvis en el seu comportament. Això és important perquè, si un infant presenta una temperatura elevada però continua comportant-se amb normalitat, pot ser que no estigui malalt, sinó que estigui experimentant problemes de regulació tèrmica.
Reconèixer les sensibilitats a la temperatura és clau. Si un té massa calor o massa fred, això li sol generar malestar. El mateix passa amb les persones amb autisme. Mentre que algunes poden comunicar aquest malestar amb paraules, d'altres poden expressar-lo d'altres maneres si no disposen del llenguatge oral. El seu comportament pot canviar. Pot ser que no els agradi la sensació de la roba o de la suor sobre la pell, independentment del que les condicions meteorològiques indiquin com a necessari. El seu cos pot preferir el fred o la calor.
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Per últim, crear un entorn sensorialment amigable que afavoreixi la regulació de la temperatura en persones amb autisme és igualment important.
Per afavorir una regulació adequada de la temperatura, és important oferir opcions de roba còmoda, facilitar l'accés a recursos per refrescar-se o escalfar-se i disposar d'espais on la persona pugui ajustar fàcilment la seva proximitat a fonts de calor o de fred.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.