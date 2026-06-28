El pitjor aliment per al cos no és el sucre: «Tothom en menja i el té a la cuina»

Quan es parla d'aliments perjudicials per a la salut, la majoria de les persones pensen immediatament en el sucre, els refrescos ensucrats o la brioixeria industrial. Aquests productes fa anys que són al centre del debat nutricional pels seus efectes sobre l'obesitat, la diabetis o les malalties cardiovasculars.
Tot i això, l'entrenadora i orientadora sobre esport, Julia Saez, adverteix sobre un tipus d'aliment que "tothom consumeix i té a la cuina" i que és molt pitjor per a la salut que el sucre o la Coca-cola.
Un aliment molt utilitzat i tòxic
"És un aliment que s'acumula en el teu fetge i en el teu sistema nerviós", alerta Saez i afegeix que és un tipus d'aliment que conté "hexà", un dissolvent químic que "també està present en la benzina".
L'experta en esports es refereix als olis vegetals refinats: "Elimina l'oli de gira-sol, de blat de moro i de soja", recomana i explica que són un tipus d'ingredient molt present en diferents aliments que pot generar a llarg termini inflamació dels òrgans interns. En compte d'aquest oli, Saez recomana utilitzar oli d'oliva o oli de coco.
L'oli vegetal refinat s'obté de llavors o fruits vegetals (com el gira-sol, la soja, el blat de moro, la colza o la palma) i és un tipus d'oli sotmès a un procés industrial per eliminar impureses, olors, sabors, pigments i altres compostos naturals. "Pots tardar fins a dos anys en eliminar-ho de l'organisme", adverteix Saez sobre la interacció d'aquest ingredient amb el cos. Són molt habituals en aliments ultraprocessats, com ara galetes, brioixeria industrial, snacks, salses o plats preparats.
A més, és un tipus d'ingredient que "com més ho cuines, més tòxic és", com indica l'entrenadora. El motiu? Quan aquests olis s'escalfen repetidament, com pot passar en fregidores, poden degradar-se i formar compostos no desitjables. Per aquest motiu, molts experts en nutrició recomanen utilitzar alternatives com l'oli d'oliva verge extra, considerat la millor opció per cuinar i amanir.