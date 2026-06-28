La manera correcta de col·locar el ventilador per dormir millor: l'error que has d'evitar les nits de calor

Quan les temperatures es disparen, dormir pot suposar tot un repte. Per aquest motiu, el ventilador es converteix en un dels recursos més utilitzats per poder descansar a la nit. Tot i això, hi ha maneres de fer-lo servir que poden marcar la diferència entre dormir sense calor o fresc durant tota la nit.
No són només la potència o el moviment que fa els factors que determinen la seva rendibilitat màxima, és -sobretot- el lloc on se situa. Molta gent el posa just davant del llit perquè l'aire impacti directament sobre el cos, però segons els experts, no és la millor manera de fer-lo servir.
Com col·locar el ventilador per dormir millor
Encara que no provoca problemes de salut per si sol, un flux d'aire constant pot ressecar la pell, els ulls i les vies respiratòries, a més de resultar molest quan la temperatura baixa durant la matinada. Els experts recomanen aprofitar el ventilador per renovar i distribuir l'aire de l'habitació, en lloc de dirigir-lo directament cap a la persona.
Una bona opció és orientar-lo cap a una paret, el sostre o una cantonada perquè el corrent es dispersi de manera uniforme i refresqui l'ambient sense concentrar-se sempre sobre el mateix punt del cos.
Si el ventilador disposa de moviment oscil·lant, és preferible activar aquesta funció. Això evita que l'aire incideixi contínuament sobre la cara, el coll o l'esquena. També és aconsellable començar la nit amb una velocitat intermèdia i reduir-ne la intensitat abans d'adormir-se per disminuir la sensació de sequedat.
Quan a l'exterior refresca més que a l'interior de l'habitatge, el ventilador també pot ajudar a renovar l'aire. Col·locat a prop d'una finestra oberta, pot impulsar aire fresc cap a dins o expulsar l'aire calent acumulat a l'habitació. Aquesta estratègia és especialment efectiva al vespre i durant les primeres hores del matí.