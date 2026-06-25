La temperatura exacta a la qual cal posar l'aire condicionat per no disparar la factura, segons un expert

L'estiu ha arribat amb una carta de presentació contundent: una onada de calor que ha deixat 43 morts en quatre dies i registres de fins a 43 graus en diversos punts de Catalunya. Això fa preveure un estiu amb temperatures molt elevades en què l'aire condicionat serà clau. Si bé, els experts avisen que cal fer servir bé aquest electrodomèstic.
L'especialista en eficiència energètica Jesús Sahún explica a La Vanguardia que hi ha una temperatura exacta en què es troba l'equilibri entre el confort tèrmic i la despesa energètica (i econòmica). Així, segons diu, cal posar l'aire condicionat a 26 graus centígrads. A partir d'aquí, qualsevol grau extra a la baixa suposa un 7% més de despesa.
A més, recomana combinar l'aire condicionat amb el ventilador sempre que la casa estigui ben aïllada, ja que el ventilador no refreda l'aire, però sí que ajuda a distribuir-lo i generar corrents que facin disminuir la sensació tèrmica. Per aquest motiu, cal tancar bé totes les finestres i abaixar les persianes o desplegar el tendal.
L'error que gairebé tothom comet amb l'aire condicionat
Miguel Ángel Rojas, especialista en els sectors de la climatització, alerta sobre algunes pràctiques que tothom fa a casa amb l'aire condicionat i que són un error si el que es vol és estalviar i no passar calor. "El primer és no posar l'equip a la temperatura mínima", explica Rojas, ja que d'aquesta manera es perd l'objectiu de l'aire condicionat: "climatitzar", assegura l'expert.
Una altra qüestió freqüent és si convé mantenir l'aire condicionat encès durant hores o apagar-lo quan no es necessita. L'expert explica que els equips domèstics actuals, basats en refrigeració per gas, estan preparats per funcionar de manera flexible i no presenten cap inconvenient si s'encenen i s'apaguen diverses vegades al dia.
El truc per estalviar en la factura de la llum quan posis l'aire condicionat
Hi ha un botó en el comandament del teu aire condicionat que, normalment, és una icona d'una gota d'aigua, que t'ajudarà a estalviar diners a final de mes en la teva factura de llum. Aquest botó activa el que s'anomena mode Dry, mode sec o mode humitat, que expulsa aire sec i fresc que redueix la sensació de calor dins l'habitació i utilitza menys energia que el mode normal o per defecte. El problema de l'estiu no és només la calor, sinó també la humitat, ja que pot augmentar la sensació tèrmica de 30 °C fins als 38 °C quan hi ha nivells d'humitat d'un 80%, per exemple.
En lloc de refredar al màxim, aquest mode redueix la humitat de l'aire, fent-lo menys pesat i menejant-lo perquè l'habitació es mantingui fresca. Estalvia energia perquè el compressor i el ventilador de l'aire condicionat treballen menys ràpidament.