Investiguen una llar d'infants del Masnou per negligència en la mort d'un nadó

La mort de Leo, un nadó de cinc mesos, en una llar d’infants del Masnou el 2024 continua sota investigació judicial més de dos anys després dels fets. El jutjat de Mataró manté obertes diligències per aclarir les circumstàncies de la defunció, que va tenir lloc el 17 d’abril de 2024 al centre El Petit Vailet.
Segons explica la mare del nadó, Raquel Algilaga, a El País, quan va arribar aquell dia a la llar d'infants per recollir-lo va sentir crits demanant assistència mèdica i va descobrir que l’emergència afectava el seu fill. Leo es trobava inconscient quan li van entregar. Tot i intentar les maniobres de reanimació, ja que Algilaga és anestesiòloga i especialista en reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
El cas va ser arxivat inicialment després que una primera autòpsia apuntés a una mort sobtada. No obstant això, la investigació es va reobrir el febrer d'aquest any arran de l’informe forense definitiu, que conclou que la causa de la mort va ser una insuficiència respiratòria.
Leo havia superat recentment una bronquiolitis i, segons explica Algilaga a El País, el pediatre havia autoritzat la seva assistència a la llar d’infants. El nadó es trobava en bon estat el matí de la seva mort i, per aquest motiu, la mare qüestiona si el menor va estar correctament supervisat i reclama que s’aclareixin les responsabilitats del cas.
Dues treballadores de la llar d’infants, una educadora i una auxiliar, estan investigades per negligència a causa de la vigilància que va rebre el menor durant les hores prèvies als fets i les possibles contradiccions detectades en les seves declaracions.