La Fiscalia atribueix al pare del nadó maltractat un delicte d’homicidi en grau de temptativa

Noves actualitzacions en el cas del nadó maltractat després que el jutge de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona acordés mantenir a la presó provisional, comunicada i sense fiança el pare investigat pel presumpte maltractament del seu fill. Ara, la Fiscalia sosté que les ferides que presentava el nadó eren tan greus que haurien pogut causar-li la mort i, per tant, els fets podrien encaixar en un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa atribuït al pare de la criatura.
El ministeri públic considera que han aflorat nous indicis especialment rellevants que reforcen l'acusació i manté que continuen existint els motius que van justificar inicialment l'empresonament, entre els quals la necessitat de protegir la víctima, evitar possibles interferències en la investigació i prevenir una eventual reincidència.
La Fiscalia ha sol·licitat una nova compareixença urgent amb l'objectiu d'ampliar els arguments a favor de la presó provisional, una mesura que el jutjat ja va confirmar aquesta setmana i que es manté sense possibilitat de fiança. A més, afegeix ara el risc de fuga perquè considera que al pare se li podria atribuir un delicte d’homicidi en grau de temptativa, una qualificació que no ha d’absorbir la resta de conductes investigades, conclou.
El cas es remunta al 16 de març, quan el nadó va ingressar en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. Quatre dies més tard, després de declarar davant del jutge, el pare va entrar a la presó preventiva, on continua des d'aleshores. La mare de la criatura també va ser empresonada inicialment, però va quedar en llibertat a principis de maig.
El pare era "brusc" amb el nadó
Els pares i el germà de l'acusat van reconèixer davant del jutjat que l'home tenia "poca traça" amb els infants i que podia ser "brusc" de "manera inconscient". També van explicar que ell mateix els havia admès que havia sacsejat el nadó, que l'havia "manipulat amb excessiva força" i que, en alguna ocasió, l'havia "embolcallat molt fort amb una manta per intentar calmar-lo". Tot i això, la família paterna va defensar que "no el consideren capaç de fer mal deliberadament al seu fill" i va assegurar que mai van detectar indicis d'una conducta violenta cap al menor.