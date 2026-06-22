El jutge manté la presó provisional pel pare investigat per maltractar el seu nadó

El jutge de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó provisional, comunicada i sense fiança el pare investigat pel presumpte maltractament del seu fill de pocs mesos. El magistrat ha rebutjat la petició de llibertat presentada per la defensa i considera que es mantenen els motius que van justificar l'ingrés a presó de l'home, que està acusat de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
El cas es remunta al 16 de març, quan el nadó va ingressar en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. Quatre dies més tard, després de declarar davant del jutge, el pare va entrar a la presó preventiva, on continua des d'aleshores. La mare de la criatura també va ser empresonada inicialment, però va quedar en llibertat a principis de maig.
En el recurs presentat per intentar sortir de la presó, l'investigat sostenia que els familiars que havien de declarar ja ho havien fet i que, per tant, havia desaparegut el risc que pogués influir en els testimonis. Malgrat això, el magistrat ha optat per mantenir les mesures cautelars mentre continua la instrucció d'una causa especialment sensible per la gravetat de les lesions detectades al menor i les circumstàncies que envolten el cas.
El pare era "brusc" amb el nadó
Els pares i el germà de l'acusat van reconèixer davant del jutjat que l'home tenia "poca traça" amb els infants i que podia ser "brusc" de "manera inconscient". També van explicar que ell mateix els havia admès que havia sacsejat el nadó, que l'havia "manipulat amb excessiva força" i que, en alguna ocasió, l'havia "embolcallat molt fort amb una manta per intentar calmar-lo". Tot i això, la família paterna va defensar que "no el consideren capaç de fer mal deliberadament al seu fill" i va assegurar que mai van detectar indicis d'una conducta violenta cap al menor.
La família materna destaca l'actitud de la mare
Per la seva banda, els avis materns i altres familiars van descriure la mare com una persona "especialment preocupada per la salut del nadó". Segons els seus testimonis, consultava sovint professionals sanitaris, enviava fotografies i missatges sobre l'estat del nen i buscava respostes als problemes que patia la criatura.
En el marc de la investigació, el jutge també ha demanat incorporar al procediment part dels missatges intercanviats per la mare amb familiars i professionals sanitaris per continuar aclarint què va passar abans de l'ingrés hospitalari del menor. La causa continua oberta i sota secret parcial mentre avancen les diligències.