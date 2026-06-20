Famílies denuncien deficiències en la llar d'infants de la Llacuna: «El meu fill va agafar una infecció per femta de gat»

Un grup de famílies de la llar d'infants de la Llacuna, a l'Anoia, ha reclamat mesures d'higiene i salubritat al centre després de "més de vint anys de barracons", segons han explicat al programa Tot es mou. Laura Asensio, una de les mares del grup de famílies, ha explicat al programa que el seu fill va agafar al novembre una "infecció relacionada amb femta de gat" al pati de l'escola, un dels motius pels quals demanen "tenir una llar d'infants digna".
El fill d'Asensio es va menjar una femta de gat mentre jugava perquè els gats entren al centre des de l'abocador que està situat just al costat, on també hi ha "mosquits, escombraries i altres materials", explica.
El Josep Torrens, un altre dels pares que denuncia al Tot es mou les condicions d'higiene del centre, explica que hi ha "deficiències molts grans" que el fan plantejar si dur a la seva filla a Igualada, la qual cosa suposaria fer dues hores de viatge "d'anada i tornada, perquè són 20 quilòmetres".
Un problema sense solució
Des de fa anys les famílies reclamen respostes i solucions a aquesta situació que s'ha allargat en el temps, ja que la llar era provisional i "aquest 2026 ja farà 20 anys d'aquest barracó sense cap manteniment", denuncia Torrens.
Floridures, òxid, aixetes rovellades i "molt poc espai a dins", són algunes de les condicions de salubritat que exigeixen canviar les famílies del centre, així com els seus treballadors. "Any rere any hem denunciat la situació i mai se'ns ha fet cas", explica Torrens. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Llacuna al Tot es mou, de cara al setembre "durant l'estiu" faran actuacions per poder inaugurar la nova llar d'infants el curs 2027-2028 en un altre punt.