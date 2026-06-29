L'error que tothom comet per combatre la calor: «No refreda l'organisme»

Les altes temperatures obliguen a estar sempre davant d'un ventilador, en un espai amb aire condicionat o a remull sempre que es pugui, sigui a la platja, a la piscina o a la dutxa. Les recomanacions dels experts són ben conegudes: hidratar-se amb freqüència, encara que no es tingui set, optar per àpats lleugers, protegir-se del sol, vestir roba fresca i evitar l'activitat física durant les hores de màxima insolació.
Tanmateix, hi ha un costum molt estès que, contra el que es podria pensar, no és la millor opció per combatre les temperatures extremes: dutxar-se amb aigua molt freda. Així ho explica el famós farmacèutic Álvaro Fernández al seu vídeo d'Instagram, en què explica els motius pels quals una dutxa freda no sempre són la millor manera de refrescar el cos quan la calor és intensa.
L'aigua molt freda pot augmentar la sensació de calor
El farmacèutic Fernández explica que una dutxa amb l'aigua massa freda obliga l'organisme a reaccionar davant del canvi brusc de temperatura. Inicialment, el cos es refreda, però al cap de pocs minuts activa diversos mecanismes per recuperar la seva temperatura habitual, fet que pot provocar una sensació de calor encara més intensa.
"És contraproduent i al cap d'una estona tindràs més calor", alerta el farmacèutic. Aquesta resposta es produeix perquè els vasos sanguinis de la pell es contrauen, un procés conegut com a vasoconstricció, cosa que dificulta l'alliberament de la calor acumulada. Alhora, el cos redueix mecanismes naturals de refrigeració, com la sudoració i l'augment del flux sanguini cap a la pell. Per aquest motiu, el benestar inicial desapareix ràpidament i el cos tendeix a escalfar-se de nou.
L'alternativa més recomanable
Els experts aconsellen optar per una dutxa amb aigua tèbia o lleugerament fresca, ja que permet reduir la temperatura corporal de manera progressiva sense alterar els mecanismes naturals de regulació tèrmica. A més de proporcionar una sensació de confort més duradora, aquest tipus de dutxa també pot facilitar el descans i ajudar a dormir millor durant les nits caloroses.