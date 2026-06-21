Ni cortines ni ventiladors: el sistema més efectiu per evitar que la calor entri a casa

Amb les temperatures elevades que s’estan registrant aquests dies a Catalunya, moltes llars es converteixen en espais difícils de refrescar, especialment durant la nit, quan la calor acumulada durant el dia encara es manté dins de l’habitatge. Davant d’aquest escenari, cada vegada més persones busquen estratègies per reduir la temperatura interior sense dependre exclusivament de l’aire condicionat i, per tant, sense incrementar la despesa energètica.
En aquest sentit, l’arquitecte Julio A. Romero explica a La Vanguardia la millor manera de refredar la casa a l'estiu i, sobretot, durant les hores en què el sol toca amb més força i les parets i els sostres absorbeixen l’energia tèrmica.
Els tendals, millor que les cortines
Segons explica l’arquitecte Julio A. Romero, els elements externs d'una casa acumulen calor de manera progressiva durant el dia i, quan arriba la nit, comencen a alliberar-la. El problema és que, en moltes èpoques de l’any, el descens de temperatura nocturn no és suficient per compensar tota la calor acumulada.
Per aquest motiu, recomana l'expert, la clau està en com es protegeix l’edifici de la radiació solar. Elements com els tendals no només bloquegen el sol directe sobre la finestra, sinó que també "redueix l'escalfament del mateix edifici i, amb això, la calor que després acaba arribant a l'interior", explica Romero.
En canvi, els estors o cortines "bloquegen el sol massa tard", destaca l'arquitecte, quan la radiació solar ja ha travessat el vidre i, per tant, ha arribat a l'interior de la llar. Les persianes també actuen com a barrera exterior, encara que amb menys circulació d’aire. Com adverteix l'arquitecte, és un "error habitual" pensar que qualsevol element que faci ombra té el mateix efecte i cal triar bé quins posem a la llar per prevenir la calor abans que arribi.