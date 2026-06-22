Segur que no ho estàs fent bé: així has de guardar l'alvocat perquè aguanti en bon estat molts dies

L'alvocat és un aliment que ha guanyat moltíssima popularitat en els darrers anys. Ja sigui perquè moltes persones l'han descobert gràcies a les xarxes socials, els creadors de contingut o a nutricionistes, per l'augment d'una cuina més exòtica (com pot ser la provinent de països de Llatinoamèrica), encara ara cal saber distingir un alvocat en bon estat i saber conservar-lo. La fruita (botànicament parlant, ja que la fem servir pràcticament com una verdura) necessita una conservació concreta. Moltes persones, però, s'equivoquen.
Ni a la nevera ni al marbre de la cuina ni deixa't de la mà de Déu. Cal saber què, si ho posem a refrigerar, la seva maduració es frena de manera contundent. Al contrari, si ho deixem on sigui, el deteriorament s'accelera de manera vertiginosa. Encara que en el moment de comprar-lo en el supermercat veiem que l'hem agafat d'una zona concreta, els establiments tenen condicions climàtiques que la majoria de les llars o neveres de casa nostra no compleixen.
Si no conservem bé l'alvocat després no el podrem gaudir més enllà del mateix dia de la compra o com el consumim en diversos establiments. És per això que molts usuaris es lamenten per no complir amb les condicions necessàries: no té la mateixa textura, el mateix sabor o fins i tot el mateix color. També hi ha una qüestió de "sort" a l'hora de triar-lo quan el comprem, però us expliquem la millor manera de conservar-lo per intentar allargar la seva vida útil.
Com conservar correctament l'alvocat?
La clau de volta de tot plegat és entendre que el millor alvocat és aquell que es troba en el punt just: ni que estigui immadur ni que estigui completament passat. Sembla evident, perquè és una qüestió que podríem buscar en moltes fruites, però en altres també dependria del seu ús. Per exemple, el tomàquet: si el vols en amanida, més madur, si el vols per a gaspatxo, més madurat.
On l'has de guardar, llavors? La millor manera és aquesta: ubicar-los en un bol ample o una cistella, ben ventilada (una de vímet, per exemple), situats en un racó on no l'impacte la llum solar ni una llum molt directe i amb una temperatura tèbia. Ni molt fred ni molta calor. Anar fluctuant la temperatura és un cop contundent contra l'alvocat: és a dir, un aire condicionat que impacti de manera directe en aquest aliment pot accelerar el seu deteriorament de manera severa.
No hi ha millor lloc que una bodega o un rebost, però no n'hi ha gaires en molts pisos de ciutat o viles del país. Els que en gaudeixin, però, ja saben on col·locar-lo de manera directa. I recordeu: la nevera, encara que sembli el lloc més segur, pot perjudicar el gust, la textura i la vida útil de l'alvocat.