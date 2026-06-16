Els aliments ultraprocessats beneficiosos per a la salut, segons un dietista

Els aliments ultraprocessats s'han convertit en el gran focus de preocupació per als experts en alimentació. L'augment vertiginós del seu consum ha posat els experts en alerta, ja que un consum excessiu d'aquesta mena d'aliments pot acabar tenint efectes adversos per a la salut. Ara bé, no tots els ultraprocessats tenen el mateix efecte, ja que no estan elaborats de la mateixa forma. Ni de bon tros.
L'estudi titular Healthy Eating Reserch, elaborat pel comitè de metges per una medicina responsable dels Estats Units amb la col·laboració del dietista Noah Praamsma, posa el focus en la necessitat de ser "precisos" sobre quins ultraprocessats són negatius per a la salut i quins, per contra, són beneficiosos.
El dietista recomana evitar productes com les salsitxes i els embotits, però recorda que també existeixen opcions processades d'origen vegetal que poden encaixar en una dieta saludable. Per exemple, entre d'altres, esmenta el pa, alguns tipus de cereals i les "alternatives a la carn". Els experts asseguren que, perquè un ultraprocessat sigui saludable, cal que compleixi certs requisits, com ara situar-se per sota del llindar màxim de sucres afegits, greixos saturats o sal: "No tots els aliments d'aquesta mena són menjar porqueria ni tenen una baixa qualitat nutricional", alerten els experts en l'informe.
Els aliments dolents per a la salut
De la mateixa manera que els investigadors defensen que cal precisió científica per determinar quins aliments són bons, també n'assenyalen uns quants que tenen efectes adversos per al benestar personal. En concret, els autors de l'estudi van arribar a la conclusió que "les carns processades, les begudes edulcorades artificialment i amb sucre, els greixos, les pastes per untar i les salses són el factor principal que explica la relació entre el consum d'aliments ultraprocessats i la incidència de diabetis i altres efectes adversos per a la salut".