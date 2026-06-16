L'aliment que ajuda a prevenir úlceres i mals de panxa, segons la ciència

L’Helicobacter pylori és un bacteri que s’instal·la a l’estómac i que, en la majoria dels casos, no provoca cap símptoma. Però quan es manifesta, pot causar molèsties digestives persistents i, fins i tot, derivar en problemes de salut més greus.
Tot i que una dieta equilibrada no és la cura a aquesta infecció, hi ha un aliment que és l'aliat ideal contra aquest bacteri relacionat amb la gastritis i les úlceres d’estómac. Diversos estudis han identificat en aquest vegetal un compost natural que ajudaria a frenar el creixement d’aquest bacteri.
Un efecte que va més enllà del bacteri
Parlem del brocoli, que conté sulforafà, una substància bioactiva amb propietats antimicrobianes que, no només actua sobre l'’Helicobacter pylori, sinó que també contribueix a protegir la mucosa gàstrica, reduint la inflamació i reforçant la barrera natural de l’estómac. Això converteix el bròcoli en un aliment d’interès no només per combatre possibles infeccions, sinó també per millorar la salut digestiva en general.
Tot i aquests resultats prometedors, els experts insisteixen en un punt clau: el bròcoli no substitueix el tractament mèdic contra aquest bacteri que requereix antibiòtics i medicació específica. El seu consum, això sí, podria formar part d’una estratègia complementària de prevenció i suport, especialment dins d’una dieta equilibrada.
Els resultats d'aquest primer estudi científic són prometedors, però encara no són del tot concloents perquè es necessita ampliar la recerca en aquest àmbit de salut digestiva. Així i tot, els investigadors mantenen que aquest primer descobriment relacionat amb el bròquil ja és un bon auguri per millorar la salut de les persones. La clau, com en la major part de les situacions, és tenir una alimentació equilibrada.