L'estiu comença amb avisos del Meteocat per calor diürna i nocturna: 40 comarques en alerta

Primer dia de l'estiu -ha començat aquest diumenge a les 10:25- i primera onada de calor del 2026. Aquest diumenge ja s'assoliran màximes de 40 graus que, de cara a demà, poden arribar localment a 42 o 43 ºC. Seran almenys tres dies de temperatures disparades i, de fet, el Meteocat ha activat avisos de calor -tant nocturna com diürna- a la pràctica totalitat del país. Afecten 40 de les 42 comarques i adverteixen de valors extrems, especialment a punts de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre, però també de la Catalunya Central i la regió metropolitana de Barcelona.
Diumenge amb els primers 40 graus
Ahir dissabte ja es van registrar temperatures entre els 38 i els 39 graus -la màxima va ser de 38,8- i avui ja arribaran els primers 40 de la temporada. Si es confirma, serà una de les vegades on aquest llindar s'assoleix de manera més primerenca. De fet, en les dues últimes dècades només en tres ocasions s'hi ha arribat abans de Sant Joan.
Per aquest diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'intensitat de calor de nivell 3 sobre 6 en un total de 16 comarques. No només afecta Ponent -el Segrià, la Noguera i el Pla d'Urgell amb avís taronja- sinó també el Pallars i les comarques gironines. La jornada estarà marcada per l'augment de la concentració de pols sahariana que reduirà la visibilitat, però que en alguns casos pot frenar algunes dècimes de grau les temperatures.
Avís de calor diürna per diumenge 21 de juny (3/6)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Les Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Urgell (avís groc)
El moment àlgid de l'onada de calor
El punt àlgid de l'onada de calor serà dilluns -malgrat que de cara a la vigília de Sant Joan les temperatures poden repetir-se o, localment, encara pujar una mica- amb valors que poden arribar fins a 42 o, fins i tot, 43 graus. El Meteocat ha activat avisos de calor nocturna -el primer del 2026- i diürna: tant al matí com a la tarda a bona part de Catalunya.
L'avís de calor nocturna, que adverteix de nits de maldormir, afecta quatre comarques de la costa central.
Avís de calor nocturna per dilluns 22 de juny (1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Maresme (avís groc)
A més, hi ha un total de 36 comarques en alerta, 20 de les quals de nivell taronja per calor diürna. El nivell 4 sobre 6 afecta el conjunt de les comarques de Ponent, el Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre, bona part de la Catalunya Central i algunes comarques metropolitanes. Per dilluns només queden fora de l'avís de calor les comarques gironines.
Avís de calor diürna per dilluns 22 de juny (4/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Onada de calor, com a mínim, fins al dimarts
L'onada de calor, com a mínim, s'allargarà fins dimarts, però tot apunta que els valors extrems es mantindran al llarg de la setmana. El Meteocat, de fet, ja té avisos de calor nocturna i diürna pel 23 de junys. Anant més enllà, aquesta calorada, ara mateix, no té data de caducitat. Sí que és cert, que a partir de dilluns reapareixeran els xàfecs i tempestes de tarda al Pirineu i, allà on descarregui, refrescarà una mica.