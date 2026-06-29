El pitjor error que pots cometre amb el son, segons un expert en longevitat

Dormir és una de les coses més importants a la vida per tenir una bona salut. Malgrat que sembla evident que cal dormir bé per descansar i recuperar forces, encara hi ha moltes persones que cometen errors amb les seves hores de son. Rafael García Guzmán, expert en longevitat, defensa que dormir és com una inversió, tant pel nostre benestar físic com pel mental, sobretot a llarg termini. De fet, dormir poc és una de les formes d'accelerar l'envelliment.
El principal error, segons l'expert, és perdre hores de son de forma conscient: "Són molts els errors que cometem en el nostre dia a dia i que incideixen directament en la nostra longevitat. Però si hagués de dir quin és el top, el número u seria sacrificar hores de somni voluntàriament". Això no vol dir matinar menys, si no anar-se abans al llit, tal com recorda l'expert, per poder dormir aquestes hores que necessitem en el nostre dia a dia.
A més, l'especialista en longevitat posa especial èmfasi en la importància de dormir bé i les hores necessàries durant l'estiu, ja que és una època en què les altes temperatures agreugen el cansament. "Per realitzar qualsevol activitat, bé sigui feina, oci o, fins i tot, esport, sens dubte l'hàbit al qual més rellevància li dono és a les grans dosis de coixí. És a dir, respectar entre 7 i 9 hores de son, principalment nocturn", argumenta García, que recorda la importància de les migdiades, però sobretot dormir bé a les nits.
Dormir sense roba?
Davant aquestes calorades que dificulten el descans hi ha gent que opta per dormir sense roba. Segons els experts, però, això és una molt mala idea. El principal mecanisme que activa el nostre cos per fer front a la calor és suar, ja que això ajuda a rebaixar la temperatura corporal i facilitar-nos el descans.
Ara bé, dormir sense roba impedeix que aquest procés funcioni com cal, ja que la suor ens queda enganxada al cos -enlloc de la roba- i la sensació de calor no desapareix. Tenint en compte aquesta situació, doncs, els experts recomanen dormir amb alguna peça de roba lleugera, preferiblement de cotó.
Dormir amb roba no és l'únic consell dels experts per combatre la calor a les nits. També aconsellen mantenir les rutines habituals de son durant l'estiu i evitar les migdiades més llargues de trenta minuts -cosa que a molta gent li agrada fer. També recomanen fer àpats lleugers abans d'anar a dormir i mantenir, durant el dia, l'habitació ben ventilada. Durant la nit, la temperatura ideal per descansar com cal és entre els 20 i els 22 graus. A banda, també cal beure molta aigua.