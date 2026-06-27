El consell d'una experta en son per dormir durant l'estiu: «crees un ambient fresc»

La calor ha arribat amb molta força a Catalunya, també a les nits. Les altes temperatures dificulten molt el descans, la qual cosa agreuja la sensació de cansament l'endemà i, successivament, fins a posar en risc la salut. Davant les onades de calor que colpegen el país, Núria Roure, psicòloga experta en son i divulgadora a les xarxes socials, ha publicat recentment un vídeo en què enumera un seguit de consells per facilitar el descans durant l'estiu.
El primer, i el més important, és tancar les finestres i les persianes durant el dia, ja que d'aquesta manera la calor queda més apartada de casa i l'ambient que es crea és més fresc. Si es disposa d'aire condicionat, també és recomanable obrir-lo, però l'experta manté que cal apagar-lo abans d'anar a dormir. Aquest és el truc més senzill per millorar el son, però sovint passa desapercebut en el nostre dia a dia.
En segon lloc, la psicòloga també recomana dutxar-se abans d'anar a dormir. Ara bé, contra les creences populars, aquesta dutxa no ha de ser amb aigua freda, sinó que ha d'estar tèbia: "Una dutxa abans de dormir també us ajudarà, una dutxa d'aigua tèbia, que no sigui freda, perquè sinó també això ens activa i no ens deixarà dormir bé", assevera l'experta. En aquest sentit, però, Roure sí que apunta que es pot aplicar una mica d'aigua freda o amb gel als canells i turmells, ja que són els "radiadors" del cos i això contribueix a refrescar-se abans de dormir.
El truc de l'ampolla d'aigua
Un altre de les recomanacions, que serveix per tota la casa, és el truc de l'ampolla congelada. El procediment és simple i només necessitem una ampolla de plàstic gran -d'un litre i mig, per exemple-aigua de l'aixeta i congelador. L'únic que hem de fer és omplir l'ampolla amb aigua -això sí, deixant una mica d'espai lliure perquè no rebenti en congelar-se- i posar-la al congelador durant tota una nit. L'endemà, ja la podem col·locar en un punt elevat de l'habitació amb un recipient a sota per recollir l'aigua del desglaç.
En aquest sentit, Roure també recomana introduir-la abans d'anar a dormir dins el llit, ja que això col·labora a crear un "ambient fresc" des del primer moment abans de descansar. Cal tenir en compte, però, que a mesura que l'ampolla es descongeli, l'aigua mullarà els llençols.