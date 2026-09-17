Pinós, Montraveta i Freixinet proposen Festes Majors i activitats diverses aquest cap de setmana

A la comarca es preveu un cap de setmana intens amb Festes Majors en més d’un nucli i una caminada per qui prefereix el moviment. A Pinós, el tret de sortida es dona divendres 18 de setembre al vespre amb un sopar conjunt. La proposta gastronòmica inclou amanides, pa amb tomàquet i embotits, truites, cigrons amb cansalada, aigua, vi, cava, postres i cafè. Quan s'acabi el sopar, arriba el bingo, animat pel Pagès de Matamargó, que tanca la jornada de divendres.
El dissabte 19 de setembre, Pinós reprèn la celebració oferint un entrepà de pernil a les 20:30, per a tots els assistents, i ball amenitzat per Joan Vilandell. El diumenge 20 a 3/4 d'11 del matí tindrà lloc la missa solemne. A les 7 de la tarda, s'organitza un ball de vetlla amb Elisabet Majoral i, durant la mitja part, botifarrada amb cava de franc.
Paral·lelament, el nucli de Montraveta, situat a Llobera, també prepara la seva Festa Major. Dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda es fa una visita guiada a la torre de Peracamps, a càrrec de Solsona Experience; després, sopar amb torrades, sardines, cansalada i tast de cerveses artesanes La Pirata.
El diumenge 20 de setembre, el programa de Montraveta continua a les 11 del matí amb la missa i la benedicció del pa a Sant Pere Màrtir de Peracamps. S'hi afegeix un vermut musical amb el duet Els bandarres Juanjo i Marc. El ball de festa major, a 2/4 de 7 de la tarda, amb Marc Anglarill, es farà al local social. Durant totes les activitats, servei de begudes i entrepans freds o calents. La Comissió de Festes es reserva la possibilitat de modificar el programa i no assumeix responsabilitat pels incidents que puguin ocórrer.
Els qui busquen activitat física tenen cita a Freixinet, on la Festa Major s'enceta amb una prèvia: la caminada popular de catorze quilòmetres i dos-cents metres de desnivell, prevista pel diumenge 20 de setembre. Els tiquets per participar s'entreguen a partir de les vuit del matí al costat de l'escola; la sortida s’ha fixat per a les nou. El preu per inscriure’s és de sis euros, amb l’esmorzar inclòs. Les inscripcions romandran obertes fins divendres, disponibles via telèfon 973480815, WhatsApp 608205514 i missatge al l'instagram del Jovent de Riner.