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Pinós, Montraveta i Freixinet proposen Festes Majors i activitats diverses aquest cap de setmana

Cultura i Mitjans

Nuclis diversos impulsen actes populars, balls i una caminada amb inscripció prèvia per als més dinàmics

  • La Festa Major de Montraveta (Arxiu)
  • Cartell FM Montraveta
  • Cartell de la caminada
  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 10:36

A la comarca es preveu un cap de setmana intens amb Festes Majors en més d’un nucli i una caminada per qui prefereix el moviment. A Pinós, el tret de sortida es dona divendres 18 de setembre al vespre amb un sopar conjunt. La proposta gastronòmica inclou amanides, pa amb tomàquet i embotits, truites, cigrons amb cansalada, aigua, vi, cava, postres i cafè. Quan s'acabi el sopar, arriba el bingo, animat pel Pagès de Matamargó, que tanca la jornada de divendres.
 

 

  • Cartell

El dissabte 19 de setembre, Pinós reprèn la celebració oferint un entrepà de pernil a les 20:30, per a tots els assistents, i ball amenitzat per Joan Vilandell. El diumenge 20 a 3/4 d'11 del matí tindrà lloc la missa solemne. A les 7 de la tarda, s'organitza un ball de vetlla amb Elisabet Majoral i, durant la mitja part, botifarrada amb cava de franc.

 

  • Cartell FM Montraveta

Paral·lelament, el nucli de Montraveta, situat a Llobera, també prepara la seva Festa Major. Dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda es fa una visita guiada a la torre de Peracamps, a càrrec de Solsona Experience; després, sopar amb torrades, sardines, cansalada i tast de cerveses artesanes La Pirata.

El diumenge 20 de setembre, el programa de Montraveta continua a les 11 del matí amb la missa i la benedicció del pa a Sant Pere Màrtir de Peracamps. S'hi afegeix un vermut musical amb el duet Els bandarres Juanjo i Marc. El ball de festa major, a 2/4 de 7 de la tarda, amb Marc Anglarill, es farà al local social. Durant totes les activitats, servei de begudes i entrepans freds o calents. La Comissió de Festes es reserva la possibilitat de modificar el programa i no assumeix responsabilitat pels incidents que puguin ocórrer.

 

  • Cartell de la caminada

Els qui busquen activitat física tenen cita a Freixinet, on la Festa Major s'enceta amb una prèvia: la caminada popular de catorze quilòmetres i dos-cents metres de desnivell, prevista pel diumenge 20 de setembre. Els tiquets per participar s'entreguen a partir de les vuit del matí al costat de l'escola; la sortida s’ha fixat per a les nou. El preu per inscriure’s és de sis euros, amb l’esmorzar inclòs. Les inscripcions romandran obertes fins divendres, disponibles via telèfon 973480815, WhatsApp 608205514 i missatge al l'instagram del Jovent de Riner.

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