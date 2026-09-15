ACTUA organitza un cicle d'activitats de pensament crític, cultura i sostenibilitat a Solsona, Torà i Pinós

El projecte ACTUA (Fem coses al Baix Solsonès i rodalia), coordinat per L'Arada Creativitat Social, presenta la seva programació d'actes per a aquest mes de setembre als pobles del baix Solsonès i rodalia. L'agenda combina sessions del cicle «Tallers de Pensament», activitats pràctiques d'autoreparació i sostenibilitat comunitària, i presentacions de llibres del cicle «Lectures i Cultura Crítica al Baix Solsonès».
1. Divendres 18 de setembre (19:30 h) – Solsona (Plaça de Sant Pere)
Cicle «Tallers de Pensament: Eines per la lluita contra la violència i l'opressió» | Temàtica: Antifeixisme
En el marc de la primera sessió del nou cicle de Tallers de Pensament, la Plaça de Sant Pere de Solsona acollirà la xerrada i presentació del llibre Antifeixistes. Així es va combatre l'extrema dreta espanyola des dels anys 90, a càrrec del seu autor, Miquel Ramos, periodista d'investigació especialitzat en la descodificació de l'extrema dreta, els discursos d'odi i les dinàmiques dels moviments socials. L'acte serà conduït per la periodista Dolors Pujols, qui articularà el debat entorn de les lliçons històriques de resistència, la memòria antifeixista i la construcció d'eines col·lectives per afrontar les amenaces antidemocràtiques contemporànies.
Tallers de Pensament és un cicle de 3 actes des d’on, acompanyades d’activistes i experts, volem aprofundir en situacions de violència i opressió que actualment puguin patir grups, persones o pobles per, entre totes i des d’aquests tallers, identificar eines per a fer-hi front des del nostre dia dia, projecte o entitat. El cicle s’organitza amb col·laboració amb el Casal Popular la Fura, la cursa Antiracista de Solsona, l’associació de Dones del Solsonès i l’associació de dones Toraneses.
2. Dissabte 19 de setembre (16:30 h - 19:30 h) – Torà (Casal de la Gent Gran)
Cicle «Tallers d'Autoreparació i Costura 2026» | Taller familiar de Draps Encerats (Bee-Wraps) i aprofitament de retalls de roba
Sota el lema distintiu «Repara, reutilitza, i compra només el necessari!», el Casal de la Gent Gran de Torà serà la seu d'un taller pràctic i intergeneracional adreçat a famílies, adults i canalla. L'activitat està dissenyada per promoure la sobirania de consum, la reducció dràstica de residus i l'autonomia domèstica mitjançant l'elaboració d'alternatives ecològiques al plàstic d'un sol ús i la cultura de l’aprofitament.
Estructura de la jornada:
16:30 h - 17:00 h | Xerrada sobre la cera i el món de les abelles: A càrrec de Mel de Casa Palà de Su, s'introduiran els conceptes clau de la producció apícola local, el valor biològic de la cera i les seves propietats com a protector natural.
17:00 h - 19:30 h | Taller obert de draps encerats i costura: Impartit per Laura Juárez (Mans i Mànigues). Cada participant elaborarà com a mínim un drap encerat reutilitzable (Bee-Wrap), ideal per a transportar entrepans o tapar aliments i recipients sense generar residus. Així mateix, s'habilitarà l'ús de màquines de cosir per ensenyar tècniques d'aprofitament de retalls de roba. Es disposarà de màquina de cosir infantil.
Informació d'interès i inscripcions: L'activitat és completament gratuïta, però compta amb places limitades. Les persones jueves o adultes participants han de portar el seu propi retall de roba (preferentment de cotó) i, si en disposen, un pelador de patates manual. Les inscripcions s'han de formalitzar prèviament trucant al 722 38 30 76 o escrivint a inscripcions@larada.coop.
3. Diumenge 20 de setembre (11:30 h) – Pinós (Hostal de Pinós)
Cicle «Lectures i Cultura Crítica al Baix Solsonès» | Presentació del llibre“ Novingueu al poble a reposar”, de Mar Camps.
L'emblemàtic Hostal de Pinós es convertirà en l'escenari de la presentació de la darrera novetat editorial de Mar Camps, titulada No vingueu al poble a reposar (Edicions de la Ela Geminada). L'obra planteja un qüestionament directe sobre les mirades externes, idealitzades o condescendents vers el món rural contemporani.
No vingueu al poble a reposar traça una mirada sobre un tros de país. Mar Camps camina entre les Gavarres i l’Empordà a partir d’un enfilall de records, pensaments, notes i històries en un context delicat on els pobles s’han convertit en destinacions de repòs i desconnexió per a butxaques plenes.
Entre l’observació crítica i la sensibilitat literària, Camps dissecciona el fenomen d’un «èxode urbà» que busca pobles a mida; un desplaçament subtil que en transforma el paisatge i les dinàmiques i els converteix en escenaris de pessebre. Un llibre que no idealitza, que s’escriu des d’un lloc concret i que defensa una idea senzilla: els nostres pobles reclamen ser entesos com a centres en si mateixos.
Arromanguem-nos: parlem de silenciar campanes, de tallar accessos públics, de folklorització, de festivals d’estiu al «territori», de la mofa dialectal, d’Elsa Peretti o de l’Empordanet, «el jardí de Barcelona».
La presentació s'articularà com un col·loqui obert en conversa entre l'autora i dues reconegudes veus del panorama intel·lectual i associatiu: Jordi Closa (llicenciat en humanitats, doctor en història i professor) i Roser Vernet (filòloga i reconeguda activista social i cultural catalana).