Quantes piscines públiques per habitant hi ha en les deu ciutats més poblades de Catalunya?

S'acosta l'estiu, però la calor ja ha arribat per quedar-se. Davant les altes temperatures, una bona forma de refugiar-se de la calorada són les piscines municipals. A les grans ciutats, però, això no és tan senzill com sembla, ja que l'elevat volum de població complica el seu accés en alguns moments del dia, especialment en els mesos més calorosos.
Les deu ciutats més poblades de Catalunya tenen un total de 117 piscines públiques. Desgranant les xifres, Barcelona, que concentra el gruix més elevat de població -1.686.000 habitants-, en té 45; l'Hospitalet de Llobregat, 10; Terrassa 4; Badalona 4; Sabadell 5; Lleida 8; Tarragona 6; Mataró 3; Santa Coloma de Gramenet 2 i Reus 3. A banda, dins de tots aquests municipis també hi ha diversos complexos privats.
Tenint en compte el volum d'habitants de cada ciutat en relació amb el nombre de complexos municipals amb piscina, la localitat que concentra més ciutadans en cada piscina pública és Santa Coloma de Gramenet, amb 60.000 habitants per cada complex, aproximadament. En canvi, la localitat amb la taxa més baixa és Lleida que, gràcies als seus vuit complexos, té aproximadament 18.125 habitants per cada piscina pública.
Quants habitants hi ha per cada piscina?
Creuant les dades del nombre d'habitants de les deu ciutats més poblades amb el nombre de piscines públiques que tenen, el llistat resultant és el següent:
- Lleida té 145.000 habitants i vuit piscines municipals. Això es tradueix en 18.125 lleidatans per cada equipament.
- Tarragona té 141.000 habitants i sis piscines municipals. Això es tradueix en 23.500 tarragonins per cada equipament.
- L'Hospitalet de Llobregat té 282.000 ciutadans i 10 piscines municipals. Això es tradueix en 28.200 habitants per cada equipament.
- Reus té 110.000 habitants i tres piscines municipals. Això es tradueix en 36.666 persones per cada equipament.
- Barcelona té 1.686.000 habitants i 45 piscines municipals. Això es tradueix en 37.466 barcelonins per cada equipament.
- Mataró té 130.000 habitants i tres piscines municipals. Això es tradueix en 43.333 persones per cada equipament.
- Sabadell té 221.000 habitants i cinc piscines municipals. Això es tradueix en 44.200 persones per cada equipament.
- Badalona té 226.000 habitants i quatre piscines municipals. Això es tradueix en 56.500 persones per cada equipament.
- Terrassa té 228.000 habitants i quatre piscines municipals. Això es tradueix en 57.000 terrassencs per cada equipament.
- Santa Coloma de Gramenet té 120.000 habitants i dues piscines municipals. Això es tradueix en 60.000 persones per cada equipament.