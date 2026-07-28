El Torneig d'Escacs Joaquim Català de Súria bat rècord de participació amb 77 jugadors

El 6è Torneig d'Escacs Actius Joaquim Català, disputat dissabte al Pavelló Municipal d'Esports de Súria, ha aplegat 77 participants, la xifra més alta de les darreres edicions. La competició ha comptat amb un notable nivell esportiu, amb la participació d'un Gran Mestre Internacional, dos Mestres Internacionals, cinc Mestres FIDE i un Mestre Català, i ha acabat amb la victòria del Gran Mestre Internacional Miguel Muñoz.
L'increment de participants ha anat acompanyat d'una àmplia representació de clubs del Bages i d'altres comarques, consolidant el torneig surienc com una de les cites destacades del calendari català d'escacs. Els resultats de la competició eren vàlids per a l'ELO català.
Miguel Muñoz s'endú el triomf
El vencedor del torneig ha estat Miguel Muñoz, del Club d'Escacs i Cultura Badia. El podi l'han completat Raül-Omar González, de l'Associació d'Escacs Rubinenca, en segona posició, i Alexander Domene, del Club Escacs Salauris de Salou, en tercera. En la competició per equips, el Club d'Escacs Súria s'ha proclamat campió.
El lliurament dels premis ha comptat amb la participació de la regidora d'Esports i Festes de Súria, Alba Martínez, del president del Club d'Escacs Súria, Jordi Cardona, i de representants de la Federació Catalana d'Escacs.
Reconeixement als millors jugadors de cada categoria
En la classificació local dels jugadors amb menys de 1.400 punts d'ELO, els primers classificats han estat José Joan Clariana, Aran Martín i Jaume Rojas.
Pel que fa a la categoria femenina, la primera classificada ha estat la campiona de Catalunya i d'Espanya Lola Fernández, del Club d'Escacs Espluga de Francolí.
El torneig també ha premiat els millors jugadors per trams d'ELO. Carlos Alonso, del Club d'Escacs Congrés de Barcelona, ha estat el vencedor del tram A; Víctor Marquínez, d'Escacs Catalònia Club de Manresa, s'ha imposat al tram B; Oleguer Carbonell, d'Escacs Artés, ha guanyat el tram C, i Mathias Aldave, també d'Escacs Catalònia Club de Manresa, ha estat el millor del tram D.
En les categories infantils, els campions han estat Biel Garriga (sub-8), del Club d'Escacs Súria; Adrià Berbel (sub-10), del Club d'Escacs Cerdanyola de Mataró; Carla Prieto (sub-12), del Club d'Escacs Súria, i Pol Hernández (sub-14), del Club d'Escacs Mollerussa.
El torneig ha estat organitzat pel Club d'Escacs Súria i l'Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de diverses empreses patrocinadores.