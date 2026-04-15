Bages Turisme renova el logotip per adaptar-se als nous canals digitals

Bages Turisme ha presentat el restyling del seu logotip amb l'objectiu d'actualitzar la seva identitat visual i adaptar-la als nous entorns i canals de comunicació. El nou disseny es va donar a conèixer durant la darrera Jornada del Sector Turístic del Bages i s'implantarà de manera progressiva en tots els suports de l'entitat.
Una imatge més contemporània i funcional
La renovació incorpora la paraula Turisme al logotip i actualitza la paleta cromàtica, que fins ara havia quedat desfasada respecte als codis visuals actuals. El nou disseny aposta per una composició més equilibrada i funcional, pensada per millorar la seva aplicació en entorns digitals i comunicatius.
Un dels elements més destacats és la incorporació del color marró com a tonalitat principal, una elecció que remet a la ruralitat i reforça els valors associats a l'entorn natural i al patrimoni cultural de la comarca.
Més pes del paisatge i del potencial turístic
El redisseny també suposa una simplificació conceptual de la marca, deixant enrere referències a la vessant industrial per centrar-se plenament en el potencial turístic del territori. En aquest sentit, el nou logotip posa en valor les formes muntanyoses i el paisatge boscós característic del Bages.
Aquestes referències visuals evoquen espais emblemàtics com Sant Llorenç del Munt o Montserrat i reforcen una proposta turística basada en la natura, l'autenticitat i l'experiència.
El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha destacat que "era molt necessària una actualització i modernització d'aquest element tant significatiu de marca per projectar el Bages com una destinació turística moderna i competitiva". També ha remarcat que el nou disseny permet transmetre millor elements identitaris com el paisatge, la vinya, la ruralitat, el Geoparc o el patrimoni de la pedra seca.