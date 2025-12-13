13 de desembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

199 escolars del Solsonès han participat al concurs cultural esportiu 25/26

Aquest divendres se n'han lliurat els premis de pintura i dibuix

  • Concurs cultural esportiu Solsona
Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 10:44

El Concurs Cultural Esportiu que arriba a la trenta setena edició, s’ha tornat a promocionar amb l’objectiu de desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les noies a través de l'esport com a manifestació cultural amb treballs originals i representatius de l’ esport per a tothom (nens i nenes, joves, pares i mares, tercera edat, esport en família, ...) en la modalitat de pintura i dibuix.

Aquest últim mes, un total de 199 escolars de les escoles Setelsis, Arrels 1 i IE Vall de Lord nascuts/des entre els anys 2014 i 2019 han fet gal·la de les seves habilitats artístiques en les modalitats de pintura i dibuix.

Tots i totes les premiades podran gaudir dels següents premis:

1r classificat/da 90 euros en material esportiu 

2n classificat/da 40 euros en material esportiu 

3r classificat/da 20 euros en material esportiu 

Enguany, els premiats son:

CATEGORIES 

Cicle Inicial:

1ra. Martina Plaixents Bonvehí - Escola Setelsis

2na. Mel Pavón Colell - Escola Setelsis

3ra. Elna González Esteban - Escola Arrels 1

Cicle Mitjà:

 

1era. David Seoane Balaguer - Escola Arrels 1

2ona. Yasmin Guanoluisa Saidi - Escola Arrels 1

3ra. Ona Gallardo Barniol - Escola Arrels 1

Cicle Superior:

 

1ra. Mia Pavón Colell - Escola Setelsis

2na. Jou Albets Subirà - Escola Setelsis

3ra. Lila Llena Lladó - Escola Arrels 1

