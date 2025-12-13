199 escolars del Solsonès han participat al concurs cultural esportiu 25/26

El Concurs Cultural Esportiu que arriba a la trenta setena edició, s’ha tornat a promocionar amb l’objectiu de desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les noies a través de l'esport com a manifestació cultural amb treballs originals i representatius de l’ esport per a tothom (nens i nenes, joves, pares i mares, tercera edat, esport en família, ...) en la modalitat de pintura i dibuix.
Aquest últim mes, un total de 199 escolars de les escoles Setelsis, Arrels 1 i IE Vall de Lord nascuts/des entre els anys 2014 i 2019 han fet gal·la de les seves habilitats artístiques en les modalitats de pintura i dibuix.
Tots i totes les premiades podran gaudir dels següents premis:
1r classificat/da 90 euros en material esportiu
2n classificat/da 40 euros en material esportiu
3r classificat/da 20 euros en material esportiu
Enguany, els premiats son:
CATEGORIES
Cicle Inicial:
1ra. Martina Plaixents Bonvehí - Escola Setelsis
2na. Mel Pavón Colell - Escola Setelsis
3ra. Elna González Esteban - Escola Arrels 1
Cicle Mitjà:
1era. David Seoane Balaguer - Escola Arrels 1
2ona. Yasmin Guanoluisa Saidi - Escola Arrels 1
3ra. Ona Gallardo Barniol - Escola Arrels 1
Cicle Superior:
1ra. Mia Pavón Colell - Escola Setelsis
2na. Jou Albets Subirà - Escola Setelsis
3ra. Lila Llena Lladó - Escola Arrels 1