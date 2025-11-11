11 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Un centenar d'escolars participen a la tercera prova del circuit comarcal de cross a Olius

El Pi de Sant Just (Olius), 9 de novembre de 2025

  • Sortida d'una de les curses a Olius
  • Cross escolar al Pi de Sant Just

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 08:23
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 08:51

Aquest cap de setmana a el Pi de Sant Just vam poder gaudir de la tercera prova del Circuit Comarcal de Cross. Després d’ un dissabte passat per aigua, el temps va donar treva i ens va deixar un terreny espectacular per a pràctica esportiva. En un entorn magnífic, un centenar d’ escolars van gaudir de les diferents curses, totes elles molt disputades i que van deixar bons moments com la participació de la cursa familiar. 

Circuit Comarcal JEEC de Cross, Prova 3, Olius 2025-26

Classificació Individual

Pre Benjamins femení '18 i '19

1 Aina Garcia Riba Escola Arrels 1

1 Júlia Guzmán Vilar Escola El Vinyet

2 Leila Guanoluisa  Saidi Escola Arrels 1

3 Janna Ben Khayi Caparroz Escola Arrels 1

4 Àneu  Martí De la Fuente Institut Escola Vall de Lord

5 Houda Mghaiti Mghaiti Escola Arrels 1

6 Irati  Garaitagoitia  AlsinaEscola Arrels 1

7 Martina  Plaixents Bonvehí Escola Setelsis

8 Sira Martínez Mogollón Escola El Vinyet

9 Ona Folgar RafartEscola Setelsis

10 ÉLÉA BADIA BOUCHERY Escola Arrels 1

11 Ivet Casals  Vilaseca Escola Setelsis

12 Abril Guitart Capdevila Escola Arrels 1

13 Galla Freixes Vazquez Escola Arrels 1

14Mel Ruiz Jovena Escola Sant Gil

Pre Benjamins masculí '18 i '19

1 Cesc Ribalta Vila ZER El Solsonès

2 Pep Vilaginés Traveset  ZER El Solsonès

3 Bruc Obiols Llorens Escola Arrels 1

4 Tian Forcada Ccall Escola Arrels 1

5 Santiago Rodas Hernández Escola Arrels 1

6 Aitor Malé Paredes Escola Arrels 1

7 Iker García Martinez Escola El Vinyet

8 Nil Obiols Ortega Escola Arrels 1

9 Sam Cosenza Rinaldi Escola Arrels 1

10 Gael Pérez Marco Escola El Vinyet

11 Cesc Nadal Fernández ZER El Solsonès

12 Nil Canal Caball Escola El Vinyet

13 Romà Casals Esquerrer Escola Setelsis

14 Arnau Argerich Noguera Escola Arrels 1

15 Eric Jimenez Colell Escola Setelsis

16 Oriol Font Sancebria Escola Arrels 1

17 Meru Lopez Madrigal Escola Setelsis

 

 Benjamins Femení '16 -'17

 

1

Nhèu 

Carità 

Muñoz

Escola El Vinyet

2

Júlia

Nadal

Fernández

ZER El Solsonès

3

Yasmin 

Guanoluisa 

Saidi

Escola Arrels 1

4

Alae

El mesaoudi

El abdali

Escola Setelsis

5

Eulàlia

Vila

Estrada

ZER El Solsonès

6

Carla

Capdevila 

Bernaus 

Escola Arrels 1

7

Lia 

Viladrich

Millet

Escola Arrels 1

8

NOA

CLOTA

PEREZ

Escola Arrels 1

9

TXELL

MALÉ 

CAELLES 

Escola Arrels 1

10

Arlet

Torrent

Pérez 

Escola El Vinyet

11

Àfrica

Rodríguez 

Caro

Escola Arrels 1

 

 

 

 

 

Benjamins Masculí '17 -'16

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

1

DAVID 

SEOANE

BALAGUER

Escola Arrels 1

2

Ton

Vilaginés 

Traveset 

ZER El Solsonès

3

Joan 

Ribalta

Vila

ZER El Solsonès

4

Aritz 

Garaitagoitia 

Alsina

Escola Arrels 1

5

Teo 

Molner 

Carrasco 

ZER El Solsonès

6

Ivó 

Parcerisa 

Traveset 

ZER El Solsonès

7

GUIU

ALSINA

TORRES

Escola Setelsis

8

Noè

Casafont

Rafart

Escola Arrels 1

9

marc 

castillo

casas

Escola Arrels 1

 

 

 

 

 

 Aleví Femení '14 -'15

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

1

Rahma 

Benssaleh 

El Ismaili

Escola Setelsis

2

Agnès

Llutart

Sala

Escola Arrels 1

3

Noa 

Vila

Tripiana

ZER El Solsonès

4

Isona

Santasusana 

Fàbrega

Escola Arrels 1

5

Ainet

Casas

Colilles

Escola Arrels 1

6

Marwa

Alaoui

Kaina

Escola Arrels 1

 

 

 

 

 

 Aleví Masculí '14 -'15

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

1

Unai

Salguero

Del Valle

Escola Setelsis

2

Moaad

El mesaoudi 

El abdali

Escola Setelsis

3

Salman

Mghaiti

Mghaiti

Escola Arrels 1

4

Imrane

Serroukh

Serroukh

Escola Arrels 1

5

Jou

Martí 

De la Fuente 

Institut Escola Vall de Lord

6

Lluc

Parcerisa 

Traveset 

ZER El Solsonès

7

Tian

Obiols 

Llorens

Escola Arrels 1

 

 

 

 

 

 Infantil Femení '12-'13

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

 

Alae

Alaoui

Kaina

Escola Arrels 2

 

 

 

 

 

 Infantil Masculí '12-'13

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

1

JAUME

ROIG

ISANTA 

Institut Francesc Ribalta

2

Marc

Carità 

Muñoz

Institut Francesc Ribalta

3

ARAN

BADIA

BOUCHERY

Escola Arrels 2

4

Oriol 

Cases

Besora

Institut Francesc Ribalta

5

Jan 

Torrent

Pérez 

Institut Francesc Ribalta

 

 

 

 

 

Cadet Masculí '10-'11

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Escola

1

CESC

PRAT

CASES

Escola Arrels 2

2

Mohammed Saad

El mesaoudi

El abdali

Institut Francesc Ribalta

3

oriol

Vilaginés

Coma

Institut Francesc Ribalta

4

Jan 

Vilaginés

Coma

Institut Francesc Ribalta

Et pot interessar