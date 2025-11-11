Un centenar d'escolars participen a la tercera prova del circuit comarcal de cross a Olius

Aquest cap de setmana a el Pi de Sant Just vam poder gaudir de la tercera prova del Circuit Comarcal de Cross. Després d’ un dissabte passat per aigua, el temps va donar treva i ens va deixar un terreny espectacular per a pràctica esportiva. En un entorn magnífic, un centenar d’ escolars van gaudir de les diferents curses, totes elles molt disputades i que van deixar bons moments com la participació de la cursa familiar.
Circuit Comarcal JEEC de Cross, Prova 3, Olius 2025-26
Classificació Individual
Pre Benjamins femení '18 i '19
1 Aina Garcia Riba Escola Arrels 1
1 Júlia Guzmán Vilar Escola El Vinyet
2 Leila Guanoluisa Saidi Escola Arrels 1
3 Janna Ben Khayi Caparroz Escola Arrels 1
4 Àneu Martí De la Fuente Institut Escola Vall de Lord
5 Houda Mghaiti Mghaiti Escola Arrels 1
6 Irati Garaitagoitia AlsinaEscola Arrels 1
7 Martina Plaixents Bonvehí Escola Setelsis
8 Sira Martínez Mogollón Escola El Vinyet
9 Ona Folgar RafartEscola Setelsis
10 ÉLÉA BADIA BOUCHERY Escola Arrels 1
11 Ivet Casals Vilaseca Escola Setelsis
12 Abril Guitart Capdevila Escola Arrels 1
13 Galla Freixes Vazquez Escola Arrels 1
14Mel Ruiz Jovena Escola Sant Gil
Pre Benjamins masculí '18 i '19
1 Cesc Ribalta Vila ZER El Solsonès
2 Pep Vilaginés Traveset ZER El Solsonès
3 Bruc Obiols Llorens Escola Arrels 1
4 Tian Forcada Ccall Escola Arrels 1
5 Santiago Rodas Hernández Escola Arrels 1
6 Aitor Malé Paredes Escola Arrels 1
7 Iker García Martinez Escola El Vinyet
8 Nil Obiols Ortega Escola Arrels 1
9 Sam Cosenza Rinaldi Escola Arrels 1
10 Gael Pérez Marco Escola El Vinyet
11 Cesc Nadal Fernández ZER El Solsonès
12 Nil Canal Caball Escola El Vinyet
13 Romà Casals Esquerrer Escola Setelsis
14 Arnau Argerich Noguera Escola Arrels 1
15 Eric Jimenez Colell Escola Setelsis
16 Oriol Font Sancebria Escola Arrels 1
17 Meru Lopez Madrigal Escola Setelsis
Benjamins Femení '16 -'17
1
Nhèu
Carità
Muñoz
Escola El Vinyet
2
Júlia
Nadal
Fernández
ZER El Solsonès
3
Yasmin
Guanoluisa
Saidi
Escola Arrels 1
4
Alae
El mesaoudi
El abdali
Escola Setelsis
5
Eulàlia
Vila
Estrada
ZER El Solsonès
6
Carla
Capdevila
Bernaus
Escola Arrels 1
7
Lia
Viladrich
Millet
Escola Arrels 1
8
NOA
CLOTA
PEREZ
Escola Arrels 1
9
TXELL
MALÉ
CAELLES
Escola Arrels 1
10
Arlet
Torrent
Pérez
Escola El Vinyet
11
Àfrica
Rodríguez
Caro
Escola Arrels 1
Benjamins Masculí '17 -'16
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
1
DAVID
SEOANE
BALAGUER
Escola Arrels 1
2
Ton
Vilaginés
Traveset
ZER El Solsonès
3
Joan
Ribalta
Vila
ZER El Solsonès
4
Aritz
Garaitagoitia
Alsina
Escola Arrels 1
5
Teo
Molner
Carrasco
ZER El Solsonès
6
Ivó
Parcerisa
Traveset
ZER El Solsonès
7
GUIU
ALSINA
TORRES
Escola Setelsis
8
Noè
Casafont
Rafart
Escola Arrels 1
9
marc
castillo
casas
Escola Arrels 1
Aleví Femení '14 -'15
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
1
Rahma
Benssaleh
El Ismaili
Escola Setelsis
2
Agnès
Llutart
Sala
Escola Arrels 1
3
Noa
Vila
Tripiana
ZER El Solsonès
4
Isona
Santasusana
Fàbrega
Escola Arrels 1
5
Ainet
Casas
Colilles
Escola Arrels 1
6
Marwa
Alaoui
Kaina
Escola Arrels 1
Aleví Masculí '14 -'15
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
1
Unai
Salguero
Del Valle
Escola Setelsis
2
Moaad
El mesaoudi
El abdali
Escola Setelsis
3
Salman
Mghaiti
Mghaiti
Escola Arrels 1
4
Imrane
Serroukh
Serroukh
Escola Arrels 1
5
Jou
Martí
De la Fuente
Institut Escola Vall de Lord
6
Lluc
Parcerisa
Traveset
ZER El Solsonès
7
Tian
Obiols
Llorens
Escola Arrels 1
Infantil Femení '12-'13
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
Alae
Alaoui
Kaina
Escola Arrels 2
Infantil Masculí '12-'13
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
1
JAUME
ROIG
ISANTA
Institut Francesc Ribalta
2
Marc
Carità
Muñoz
Institut Francesc Ribalta
3
ARAN
BADIA
BOUCHERY
Escola Arrels 2
4
Oriol
Cases
Besora
Institut Francesc Ribalta
5
Jan
Torrent
Pérez
Institut Francesc Ribalta
Cadet Masculí '10-'11
Nom
Cognom 1
Cognom 2
Escola
1
CESC
PRAT
CASES
Escola Arrels 2
2
Mohammed Saad
El mesaoudi
El abdali
Institut Francesc Ribalta
3
oriol
Vilaginés
Coma
Institut Francesc Ribalta
4
Jan
Vilaginés
Coma
Institut Francesc Ribalta