Un centenar d'escolars han participat a la segona prova del circuit comarcal de cross

Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 10:00

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 09:51

El Santuari del Miracle i va acollir la segona prova del Circuit Comarcal de Cross. En un entorn inèdit, un centenar d’escolars van gaudir de les diferents curses. A més, i per a cloure el dia, vam poder gaudir de la tradicional cursa familiar.

Un cross enmarcat dins els actes de la SetmanaBio i de la Fira SolsoTerra.

Classificació



Classificació

