20 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Un centenar d'escolars han participat a la segona prova del circuit comarcal de cross

Aquest diumenge 19 d'octubre al Santuari del Miracle a Riner

  • Sortida d'una de les categories de la cursa al Miracle
  • Classificació
  • Classificació
  • Classificació

ARA A PORTADA

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 09:51
Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 10:00

El Santuari del Miracle i va acollir la segona prova del Circuit Comarcal de Cross. En un entorn inèdit, un centenar d’escolars van gaudir de les diferents curses. A més, i per a cloure el dia, vam poder gaudir de la tradicional cursa familiar.

Un cross enmarcat dins els actes de la SetmanaBio i de la Fira SolsoTerra.

 

  • Classificació

 

  • Classificació

 

  • Classificació

 

Et pot interessar