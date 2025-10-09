Setmana del cross escolar a les escoles del Solsonès

La sisena edició de Cross Escolar a les escoles ha esdevingut un èxit. 1354 escolars de les escoles Setelsis, Arrels 1, El Vinyet, Vall de Lord, Sant Gil de Torà i Institut, amb alumnes d’educació infantil a secundària, han pres part en aquesta activitat que va néixer arrel de la pandèmia i que ja s’ha instal·lat com a activitat inaugural del Consell Esportiu.

Activitat que consisteix a reproduir el tradicional Cross Comarcal en l’àmbit del pati de les escoles i així, poder dur a terme una activitat esportiva i escolar que acosta a l’alumnat a les típiques curses de tardor en terreny natural.

Cross escolar Solsonès



