09 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Setmana del cross escolar a les escoles del Solsonès

De l’1 al 9 d’octubre de 2024 1358 escolars prenen part de l’activitat

  • Cross escolar Solsonès
  • Cross escolar Solsonès
  • Cross escolar Solsonès
  • Cross escolar Solsonès
  • Cross escolar Solsonès

ARA A PORTADA

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 07:50
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 07:54

La sisena edició de Cross Escolar a les escoles ha esdevingut un èxit. 1354 escolars de les escoles Setelsis, Arrels 1, El Vinyet, Vall de Lord, Sant Gil de Torà i Institut, amb alumnes d’educació infantil a secundària, han pres part en aquesta activitat que va néixer arrel de la pandèmia i que ja s’ha instal·lat com a activitat inaugural del Consell Esportiu.

Activitat que consisteix a reproduir el tradicional Cross Comarcal en l’àmbit del pati de les escoles i així, poder dur a terme una activitat esportiva i escolar que acosta a l’alumnat a les típiques curses de tardor en terreny natural.

 

  • Cross escolar Solsonès

 

  • Cross escolar Solsonès

 

  • Cross escolar Solsonès

 

  • Cross escolar Solsonès

 

Et pot interessar