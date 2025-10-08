César Burgués, Tate Gualdo i Dolors Pujol reben el reconeixement de la comunitat docent del Solsonès

La Festa de Reconeixement Docent del Solsonès se celebrà el passat dimecres dia 1 d'octubre a les 17:30h al Teatre Comarcal de Solsona.
L'acte començà amb la ponència 'L’impacte dels entorns digitals en la infància i adolescència. De les percepcions a les evidències' a càrrec de Miquel Àngel Fuentes, formador i coordinador en diverses formacions de Competència Digital Docent de l'Àrea de Cultura Digital del Departament d'Educació i Formació Professional. Va ser una xerrada basada en un recull exhaustiu d’estudis i articles no alineats amb el discurs predominant actual que estableix una correlació directa entre els entorns digitals i la salut mental dels nostres infants i adolescents. Aquesta conferència forma part del cicle de xerrades d’inici de curs del Pla de Formació de Zona 2025-26.
Seguidament la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Solsona, Ester Espluga, juntament amb la consellera d’Educació del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Vilches, van lloar la figura i la feina de les mestres i dels docents de la nostra comarca.
Van explicar que "aquest reconeixement al personal docent posa en valor la tasca de totes aquelles persones que fan possible l'educació al nostre territori."
Afegirem que "volem expressar el nostre agraïment a tots els mestres i professors que dia rere dia fan possible una educació de qualitat als centres de la comarca."
A continuació es va homenatjar als docents jubilats de la nostra comarca durant el darrer curs 2024-25 , fent-los lliurament d’un bonic detall. Enguany han estat tres els docents que han rebut aquest reconeixement públic. Aquest reconeixement vol fer visible la feina acumulada al llarg dels anys pels docents que es jubilen, units pel compromís amb l'educació i el territori.
- César Burgués Llurda, de l’Escola de Lladurs, mestre d'una escola rural, un entorn que demana versatilitat i capacitat d'adaptació i una gran proximitat amb l'alumnat del territori. Recollí el premi la directora de l'escola.
- Dolors Pujol Mujal, d’Arrels I, de l'educació primària. Una etapa clau en la formació de les bases personals i acadèmiques dels infants.
- Tate Gualdo Cots, de l’Institut Francesc Ribalta, professora de secundària que ha acompanyat generacions d'adolescents en un moment vital de creixement i de descobriment personal.
Es va subratllar que "cadascun d'ells, amb el seu estil i recorregut ha deixat empremta i s'ha guanyat el respecte de la comunitat i, segur que ha deixat darrera una feina ben feta, i molts records compartits amb companys i alumnes."
Finalment en acabar l’acte es va oferir un petit refrigeri.
Enguany l’organització de l’esdeveniment ha anat a càrrec d’Arrels I conjuntament amb el SE del Solsonès, i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, l’Ajuntament de Lladurs, i el Consell Comarcal del Solsonès.