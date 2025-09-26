Comença la temporada de competicions esportives escolars al Solsonès

S'inicia la temporada de competicions esportives escolars i el Consell Esportiu del Solsonès ha publicat el cartell i normativa del Circuit Comarcal de Cross per a aquest curs.
Dins la normativa, hi ha tota la informació i les inscripcions es poden formalitzar a través de l' enllaç: https://forms.gle/SHXJbuUpDWNQghjr9 (fins el diumenge, 5 d' octubre a les 12 de la nit).
NORMATIVA DEL CIRCUIT COMARCAL DE CROSS DE SOLSONA
Dies i Llocs:
diumenge, 12 d’octubre de 2025 (L’Hostal Nou, Llobera – Fira de l’Empelt, al Camp de futbol)
diumenge, 19 d’octubre de 2025 (Santuari del Miracle, Riner – Fira SolsoTerra i Setmana Bio, Setmana per l’alimentació ecològica)
diumenge, 9 de novembre de 2025 (El Pi de Sant Just, Olius)
diumenge, 23 de novembre de 2025 (Parc Esportiu de la Mina, Solsona – Jornada Final i Prova puntuable al Circuit Escolar de Cross de les terres de Lleida:
(https://circuitescolardecroslleida.blogspot.com/)
Inscripcions: fins diumenge, 5 d’octubre de 2025 a: https://forms.gle/4eWHS9XJ5wywybcN6 .
(La inscripció és pels 4 crossos. Tot i això, cada setmana tornarem a obrir inscripcions).
Hora : 11 del matí (inici de curses)
Horari:
10 h 30’.- Inici Fase Comarcal de Cross – repartiment de dorsals,...
10 h 45’.- Reconeixement de Circuit.
Cursa 1.- Juvenils, Sèniors i/o Veterans (Nats del 2008 i anteriors)
Cursa 2.- Cadets i Infantils Fem i Masc (Nats 2010/11/12 i 13)
Cursa 3.- Babyes (Nens i nenes de I4 i I5 (Nascuts anys 2020 i 2021) Cursa 8 i/o 9.- Aleví Fem i Masc (Nats 2014/15)
Cursa 10.- Cursa Familiar
Distàncies a recórrer
Babyes: 400 – 600 m (la meitat caminant)
Pre Benjamins: 400 – 600 m
Benjamins: 800 – 1000 m
Alevins: 1000 – 1500 m
Infantils: 1200 – 2000 m
Cadets: 2000 – 2500 m
Juvenils, Sèniors i/o Veterans: 3000 – 3500 m
Cursa Familiar: 400 – 600 m
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
- Qui no formalitzi la inscripció dins la data esmentada, no podrà participar a l’activitat.
- Les classificacions seran en individual i per categoria i sexe (La setmana posterior a l’esdeveniment, es donaran a les escoles i es publicaran a la premsa).
- Participació a Final Nacional: els 5 millors classificats per any de naixement i sexe. (Que sortiran de la suma de les posicions obtingudes als crossos participats). Donant punts de la següent manera: 10 pts al 1er, 9 pts al 2n,...
- Premis: Medalles als tres primers classificats de les categories Pre Benjamí en amunt. (La categoria Babyes, no es donarà medalles).
- Tots els participants tindrà una assegurança per l’esdeveniment i han d’ estar entrats al Programa Zènit (Ho gestionarà l’escola en concret).
- Tots els participants podran gaudir dels inflables, jocs alternatius i obsequis, quan l’ organització en disposi.
- Durant l’esdeveniment hi haurà Servei Mèdic Preventiu.
- Qualsevol queixa i/o observació s’ haurà de fer via el representant l’ escola. Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament competència de l'Organització.
Les reclamacions seran cursades per escrit una vegada acabada la prova i seran ateses el dia posterior a la cursa. Per fer qualsevol reclamació s'haurà d'abonar una quantitat de 30 euros, en concepte de dipòsit, que serà retornada si la reclamació es acceptada.
La decisió presa per l'organització serà inapelꞏlable.
- Divendres, 12 de desembre: Entrega de Premis del Circuit Comarcal de Cross.
Normativa del Circuït territorial de cross de les terres de Lleida
https://circuitescolardecroslleida.blogspot.com/
Enguany, es passa a formar part del circuit de cross escolar de les terres de Lleida. Per a participar a la prova de Solsona no caldrà fer res però, si algú vol participar a qualsevol altra prova, ho pot fer de manera lliure i gratuïta, formalitzant la inscripció a través del blog i tenint la llicència i assegurança activa.