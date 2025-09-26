Els solsonins Marc Malé i Jordi Estany, subcampions d'Espanya en pesca modalitat Salmònids

L'Alt Aragó va acollir el passat cap de setmana el Campionat d'Espanya de Pesca en la modalitat de Salmònids disputat al Coto Social d'Olivan al poble de Biescas, al riu Gállego.
Els solsonins Marc Malé i Jordi Estany, formant DUO, i després de 4 mànigues intenses de pesca, on les truites no donaven la cara, van poder ser molt regulars i assolir la 2a posició.
L'equip de Catalunya format per 4 parelles, i on també en formaven part els solsonins Jaume Cots i Xavier Torrecillas, gràcies a l'encert i la constancia també va aconseguir el 2n esglaó del podi.
La concentració dels esportistes va ser a Biescas a l'Hotel Posada de Ruba. Convocat per la Federació Espanyola de Pesca i Càsting i organitzat per la Federació Aragonesa de Pesca i Càsting; va comptar amb una participació de 32 parelles de 8 comunitats autònomes: Aragó, Astúries, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galícia, Navarra i Castella Lleó.
Les tres primeres parelles puntuaven per a la classificació de seleccions. La competició es va fer divendres i dissabte. La reunió de capitans i sorteig de trams va tenir lloc dijous a l'Hotel Tierra de Biescas.
Les mànigues van tenir una durada de dues hores, amb quatre mànigues cada jornada. Van puntuar les truites amb una mida mínima de 18 cm. Cada captura vàlida atorgava 100 punts més la mida total de la truita (cm x 20). Les peces menors de 18 cm van puntuar amb 15 punts.
El temps va acompanyar amb calor i una mica de vent de xafogor. El riu en bones condicions i amb cabal constant.
Classificacions
Individual
Campions d'Espanya: José Manuel Juan i Francisco J. Lafuente (Castella Lleó) – 28 punts, 15 peces, truita major de 60 cm.
Subcampions: Marc Male i Jordi Estany (Catalunya) – 32 punts, 19 peces, peça més gran de 37 cm.
Tercers: David Iglesias i Denis Soriano (Euskadi) – 33 punts, 19 truites, peça major de 38 cm.
Per seleccions
Campiona d'Espanya: Selecció Aragonesa (Javier i Rubén Español, Miguel Ángel Lafarga i Andrés Aranda, Alberto Ruíz i Marcos Geriqué) – 23 punts.
Subcampiona: Catalunya – 31 punts.
Tercera: Extremadura – 47 punts.
Les jornades de pesca es van desenvolupar amb total normalitat. Els pescadors van destacar l'excel·lent marcatge de les parades i la bona organització. Van sortir exemplars notables, inclosa la major del campionat (60 cm). Els esquers emprats van ser principalment cullereta i, en mosca, nimfes.
El sopar i entrega de trofeus va tenir lloc dissabte a les 21:30 hores a l'Hotel Tierra de Biescas.