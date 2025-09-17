Jaume Cots i Xavier Torrecillas del Club de Pescadors de Solsona pugen al podi

Aquest passat cap de setmana, les aigües del riu Segre al seu pas per La Seu d’Urgell han acollit el VIII Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids amb Artificials (Spinning), una cita que ha reunit pescadors i pescadores de totes les categories, tant d’alt nivell com d’esport base, en un ambient de gran competitivitat, respecte i companyonia.
Després de dues jornades plenes d’emoció i tècnica, el rànquing final ha quedat encapçalat per:
Gerard Vilanova Serdà (CCP Alt Urgell) – amb 20 peces vàlides i una puntuació final de 15 punts. Gerard s’ha proclamat campió absolut. Amb aquest triomf, Gerard aconsegueix una fita extraordinària: guanyar el campionat per tercera edició consecutiva, consolidant-se com una referència indiscutible en la pesca esportiva catalana.
Jaume Cots Molina (CPE Solsona) – amb 15 captures i una puntuació de 16 punts, ha obtingut una brillant segona posició, destacant per la seva regularitat i precisió.
Xavier Torrecillas Pujol (CPE Solsona) – amb 19 peces vàlides i una puntuació de 20 punts, ha completat el podium, demostrant una gran adaptabilitat i constància.
La Truita Més Gran
El rècord de la peça més gran ha estat per Martí Cárdenas Fuidia (SP Alt Llobregat), que ha capturat una impressionant truita de 61 cm, convertint-se en un dels moments més celebrats del cap de setmana.
Reconeixements Especials
En un gest carregat d’emoció i gratitud, els esportistes van fer entrega de dues plaques commemoratives:
Al Club de Caça i Pesca Alt Urgell, per la seva dedicació i suport constant a la promoció d’aquesta modalitat.
A Satur López Fagil, per la seva labor i lluita en favor de la pesca de salmònids amb artificials, reconeixent el seu compromís i passió que han contribuït al creixement d’aquest esport.
Mirant cap al Campionat d’Espanya
Des de l’organització, feliciten tots els participants i desitgen molta sort als esportistes catalans que representaran el nostre territori al proper Campionat d’Espanya.